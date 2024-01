Świetna gra PlayStation z własnym filmem – fani horroru będą zachwyceni

Until Dawn – jedna z najstraszniejszych gier na PlayStation – otrzyma własny film od twórców serii Annabelle i TO.

Kino w 2024 roku będzie czerpało garściami z zasobów branży gamingowej. Tomb Raider, Borderlands, Sonic czy Fallout – to zaledwie kilka produkcji, które stały się inspiracją dla nachodzących filmów i seriali. Wiedzieliśmy, że na horyzoncie – bo bez konkretnej daty premiery – majaczą też pozycje powiązane z Mincraftem, God of War czy BioShock, a teraz potwierdziło się, że do tej listy możemy dopisać też film o jednej z ciekawszych gier PlayStation na wyłączność. Mowa o Until Dawn, czyli grze szczególnie pasującej do wielkiego ekranu.

Until Dawn może okazać się jedną z najlepiej odwzorowanych gier

Until Dawn ma już na karku prawie dekadę, ale w mojej pamięci wiąż widnieje jako jedna z najlepszych gier przygodowych na PlayStation. Wszystko dzięki ciekawemu pomysłowi na rozgrywkę, w której to życie i śmierć bohaterów zależy od decyzji podejmowanych przez bohatera, oraz iście filmowemu klimatowi. Gra potrafi także nieźle wystraszyć, dlatego nie dziwi fakt zaangażowania Davida F. Sandberga – reżysera mającego na koncie prace przy takich produktach jak Kiedy gasną światła czy Annabelle: Narodziny zła.

Z informacji podanych przez The Hollywood Reporter wynika także, że za scenariusz odpowiedzialny będzie Gary Dauberman – również związany z serią Annabelle. Until Dawn może okazać się jedną z najlepiej odwzorowanych gier, jeśli twórcy dobiorą odpowiednią ekipę. Horror od PlayStation postawił bowiem na faktycznych aktorów – między innymi Rami Malek znany z Mr. Robot – i ich realistyczne przedstawienie w grze, dzięki czemu Until Dawn dawało tak filmowy efekt. Czy przełoży się to na nadchodzącą pełnometrażówkę? Tego jeszcze nie wiadomo, bo Sony wszelkie konkrety trzyma w tajemnicy. Z pewnością jest to jednak tytuł, na który warto czekać.

Stock image from Depositphotos