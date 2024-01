Głośna gra zniknęła ze Steama, a internauci tworzyli teorie spiskowe. Oto dlaczego jej tam nie ma

"Spec Ops: The Line" był kiedyś na ustach wszystkich i zdobywał nagrody. Teraz gra znika ze Steama — i to w oparach ogromnej dyskusji. Nie tylko tej dotyczącej przyszłości branży i znikających masowo z cyfrowych sklepików gier, ale także etyczno-politycznej. Bo wielu dopatrywało się w tym zniknięciu czegoś w rodzaju manifestu wobec tego, co dzieje się obecnie na świecie.

Rzeczywistość okazała się jednak dużo bardziej prozaiczna. Choć prawda jest taka, że dopóki wydawca oficjalnie nie zabrał głosu w sprawie — wielu doszukiwało się wielkiego spisku.

Spec Ops: The Line znika ze Steama. Twórca zabiera głos

Kiedy w sieci pojawiła się informacja o tym że Spec Ops: The Line zniknął ze Steama, pojawiło się wiele pytań o to... jak do tego doszło. Oliwy do ognia wpis jednego z twórców Cory'ego Davisa, który skomentował temat na Twitterze pisząc, że to nie ma absolutnie żadnego sensu. Zwłaszcza w czasach, kiedy tamtejszy przekaz jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek.

Dla tych którzy nigdy nie mieli okazji zapoznać się z grą — kilka słów wyjaśnienia. To produkcja, która mimo iż jest strzelanką, porusza tematy zbrodni wojennych. Cierpienia ludzi, błędów i... szokowała graczy swoim podejściem, a także wymuszaniem dużo bardziej refleksyjnego podejścia. Stąd też w okolicach premiery gry pojawiło się wiele esejów rozprawiających na temat tego, jak innowacyjne podejście zaproponowali twórcy Spec Ops: The Line właśnie.

...a co to na to wszystko wydawca?

Po długiej dyskusji i dopatrywaniu się tym wszystkim ukrytych motywów, redakcja serwisu The Verge otrzymała oficjalną wiadomość od wydawcy gry — firmy 2K. I jak się okazuje: powód wycofania gry ze Steam (i kilku innych sklepów) jest tym... możliwie najbardziej banalnym z banalnych.

Spec Ops: The Line nie będzie już dostępne w sklepach internetowych, ponieważ wygasa kilka licencji partnerskich związanych z grą. Gracze, którzy zakupili grę, nadal mogą ją pobrać i grać w nią bez zakłóceń. 2K pragnie podziękować naszej społeczności graczy, którzy wspierali grę, i z niecierpliwością czekamy na kolejne oferty naszej marki w tym roku i później.

Wystarczyła chwila, by pojawiły się pierwsze teorie spiskowe

W ostatnich latach wielokrotnie byliśmy już świadkami tego, jak nawet niewielkie iskierki potrafią wywołać prawdziwą lawinę teorii spiskowych. Tutaj — jak widać — nikomu nie trzeba było nikomu wiele. Ktoś połączył ze sobą kropki, dopisał historię i ta w social mediach zaczęła żyć własnym życiem.

Dla tych którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z grą jeszcze krótka informacja, że wciąż można ją bez przeszkód kupić w GOG czy na Xboksie. Warto się jednak pospieszyć — nigdy nie wiadomo jak długo jeszcze tam powisi.