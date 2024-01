RCS – co to jest i jak z tego korzystać?

Mało kto wysyła dziś tradycyjne wiadomości SMS. Zastąpiły je komunikatory oraz technologia RCS. Co oznacza ten skrót? Jak wykorzystać to rozwiązanie w swoim smartfonie? Odpowiadamy.

Gdy tradycyjne SMS-y wydają się nieco ograniczone, a komunikatory internetowe towarzyszą nam przynajmniej w kilku różnych odsłonach (WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal... trochę tego jest), do gry wchodzi technologia Rich Communication Services, oferując jeszcze inny wymiar komunikacji mobilnej.

Co to jest RCS?

RCS, czyli Rich Communication Services, to zaawansowana forma komunikacji mobilnej, która przewyższa tradycyjne SMS-y. Co ciekawe, dane wysyłane w ten sposób wciąż trafiają do aplikacji Wiadomości. W przeciwieństwie do prostych i krótkich SMS-ów RCS oferuje szereg zaawansowanych funkcji, umożliwiając użytkownikom wymianę treści multimedialnych, potwierdzenia odczytu i przesyłanie plików.

Źródło: Depositphotos

Rich Communication Services: Co wyróżnia tę technologię?

Jednym z kluczowych powodów, dla których RCS zdobywa uznanie, są funkcje, które przewyższają możliwości tradycyjnych SMS-ów. Przesyłanie wiadomości multimedialnych, takich jak zdjęcia, wideo czy dźwięki, staje się standardem. Ale to nie wszystko – potwierdzenia odczytu, czyli informacje zwrotne, czy nasza wiadomość została przeczytana, to kolejna zaleta RCS, która zdecydowanie podnosi jakość komunikacji. Mamy reż funkcję udostępniania lokalizacji, co może być niezwykle praktyczne podczas organizowania spotkań czy szybkiego znalezienia się nawzajem w nowym miejscu.

Jak korzystać z RCS?

Przejście na RCS nie jest skomplikowane, ale wymaga pewnych kroków. Jeśli nasze urządzenie obsługuje tę technologię, pierwszym, co należy zrobić, jest sprawdzenie, czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji do komunikacji tekstowej. W przypadku Androida będą to Wiadomości Google. Większość nowoczesnych smartfonów wspiera RCS. Aby w pełni korzystać z tej technologii, warto zaktualizować aplikacje do najnowszych wersji.

Jeśli chodzi o iPhone'y, Apple długo nie chciało wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i dołączyć do Androidowców wspieranych przez RCS. Przecieki mówią jednak o tym, że sytuacja ma się zmienić pod koniec tego roku. Nie znaczy to oczywiście, że Apple zrezygnuje ze swojego iMessage. Profil RCS będzie po prostu dodatkiem zaimplementowanym do istniejących już rozwiązań.

Porównanie RCS do innych form komunikacji

RCS wchodzi do gry, rywalizując zarówno z tradycyjnymi SMS-ami, jak i popularnymi komunikatorami internetowymi. Warto zrozumieć, w czym RCS wyróżnia się spośród konkurencji.

Zalety RCS w porównaniu do SMS – podczas gdy tradycyjne SMS-y są ograniczone do prostego tekstu, RCS oferuje znacznie więcej możliwości. Wiadomości multimedialne, potwierdzenia odczytu i udostępnianie lokalizacji to tylko niektóre z funkcji, które sprawiają, że RCS staje się bardziej wszechstronną formą komunikacji.

RCS kontra komunikatory internetowe – w przeciwieństwie do znanych komunikatorów RCS oferuje bezpośrednią integrację z naszymi numerami telefonów, eliminując potrzebę korzystania z różnych aplikacji do komunikacji. Wszystkie wiadomości trafiają tam, gdzie trafiały wcześniej SMS-y. To sprawia, że RCS może być bardziej dostępne dla szerszej grupy użytkowników.

RCS na Androidzie

Android, będąc systemem operacyjnym otwartego źródła, szybko dostosowuje się do nowych technologii, w tym RCS. W większości nowoczesnych smartfonów z systemem Android, funkcje RCS są zazwyczaj zintegrowane w aplikacjach komunikacyjnych, takich jak Android Messages czy aplikacje dostawców usług. Aby sprawdzić, czy korzystamy z RCS, wystarczy otworzyć odpowiednią aplikację, przejść do ustawień i tam znaleźć sekcję dotyczącą zaawansowanych funkcji komunikacyjnych. Proces aktywacji RCS na Androidzie jest zazwyczaj intuicyjny i pozwala użytkownikom w pełni cieszyć się wszystkimi możliwościami tej technologii.

Jeśli chodzi o system iOS musimy uzbroić się w cierpliwość. Apple oficjalnie zapowiedziało dodanie obsługi profilu uniwersalnego RCS do swoich iPhonów w 2024 roku.