PlayStation Portal z funkcją, którą pokochają gracze! Będziesz chciał go mieć

PS Portal to urządzenie, z którym bardzo chcę się lubić, jednak nasza relacja jest bardzo trudna. Wciąż mam problemy z wygodnym graniem zdalnym na mojej PS5, którą mam w pokoju obok. Nie ważne, czy gry uruchamiam w domu, czy na wyjeździe – zawsze borykam się z niską jakością wyświetlanego ekranu czy niestabilnym połączeniem. Nie da się jednak ukryć, że to sprzęt, który pokochali gracze. Przez miesiące trudno było go dostać, a przed sklepami ustawiały się kolejki.

PlayStation Portal nie jest jednak konsolą przenośną. To urządzenie do grania zdalnego – bez PS5 się nie obejdzie. Ekran z wbudowanym kontrolerem DualSense uruchamia wyłącznie gry, które kupiliśmy i które mamy zainstalowane na konsoli. Z nią łączymy się bezprzewodowo i zdalnie – zarówno w domu, jak i poza nim. To zmieni się wkrótce – dzięki zapowiedzianej właśnie aktualizacji, dzięki której zakup PS Portal nabierze większego sensu.

PS Portal uruchomi gry w chmurze. Gracze będą zachwyceni

Aktualizacja PlayStation Portal, która udostępniona zostanie już dzisiaj, wprowadza szereg nowości związanych przede wszystkim z obsługą dźwięku na urządzeniu, jak i podłączonych do niego słuchawek wykorzystujących technologię PlayStation Link. Jednak prawdziwa rewolucja związana jest z możliwościami samego sprzętu, który teraz oprócz uruchamiania gier zdalnie z konsoli PS5 będzie umożliwiało granie w chmurze.

Choć początkowo funkcja ta znajdować się będzie w fazie testów beta, już na start oferuje całkiem sporo. Ponad 120 gier na PS5, w tym Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise oraz Ratchet & Clank: Rift Apart. Strumieniowanie gier w chmurze na PS Portal dostępne jest w rozdzielczości do 1080p i w 60 klatkach na sekundę. W ramach takiej gry dostępne są wszystkie funkcje kontrolera bezprzewodowego DualSense, w tym haptyczne wibracje, adaptacyjne triggery, czy touchpad emulowany na ekranie dotykowym PS Portal i czujnik ruchu. Zapisane dane i postępy w grze mogą być przechowywane do 100 GB i będą automatycznie synchronizowane z konsolą PS5, ułatwiając płynne przełączanie między rozgrywką lokalną i strumieniową oraz między wieloma urządzeniami.

PS Portal z graniem w chmurze tylko dla płacących najwięcej

Jest tylko jeden ogromny minus. Granie w chmurze na PS Portal zarezerwowane jest wyłącznie dla subskrybentów najdroższego planu PlayStation Plus. W 2022 r. PlayStation wprowadziło nowe abonamenty: PlayStation Plus Essential, Extra i Premium. Pierwszy oferuje kilka darmowych gier każdego miesiąca, rozgrywkę multiplayer oraz pamięć w chmurze do zapisywania sejwów.

PlayStation Plus Extra to gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne). Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić – choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

I to właśnie PlayStation Plus Premium oferuje również transmisję strumieniową w chmurze gier – nie tylko z poprzednich generacji. I ten abonament będzie potrzebny, jeśli będziecie chcieli zagrać w wybrany tytuł z PS5 na swoim PS Portal. Roczny abonament PS+ Premium to wydatek 630 zł. Drogo, ale patrząc na benefity, warto go rozważyć.