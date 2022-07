PlayStation podkręca atmosferę przed premierą PSVR2. Platforma ze wsparciem streamingu i trybem kinowym

PlayStation VR2 jest pewniakiem od dawna. Komercyjny sukces pierwszych gogli VR nie pozostawiał złudzeń co do tego, że japoński producent zdecyduje się powrócić z projektem w nowej odsłonie. I faktycznie — ich oficjalna zapowiedź miała miejsce już w styczniu. Wówczas jednak skupiono się przede wszystkim na ich wyglądzie, nie poświęcając zbyt wiele uwagi możliwościom headsetu. Sony lubi dawkować informacje i budować napięcie — i choć nic nie wiemy ani na temat potencjalnej premiery, ani nawet ceny, sprzętu — powoli zaczyna kreować się obraz tego, czego można się po nim spodziewać.

Bezpieczniej dzięki trybowi przenikania i wybranemu obszarowi zabawy

Kto grał w goglach VR na oczach i nigdy o nic nie zahaczył niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale odpowiednie przygotowanie stanowiska to dopiero początek - czasem po prostu najpierw założymy gogle, a później na ślepo szukamy kontrolerów. Albo podejrzeć czy niczego nie strącimy. Tutaj z pomocą przyjdzie nam podglądowy tryb przenikania, który dzięki zamontowanym w przedniej części urządzenia kamerom pozwoli podejrzeć co dzieje się dookoła — a aktywować go będziemy z poziomu fizycznego przycisku na urządzeniu. Drugą z nowości która pozwoli nam zadbać o bezpieczną rozgrywkę będzie dostosowany obszar zabawy. Dzięki wbudowanym sensorom oraz kamerom możemy zeskanować pokój i wskazać teren po którym możemy się bezpiecznie poruszać. Kiedy zaczniemy zbliżać się do jego granic - otrzymamy stosowne powiadomienie.

Tryby VR oraz kinowy

Dotychczas nie wiedzieliśmy nic na temat samej jakości obrazu jaki zaoferują gogle. Teraz Sony zdradza pierwsze szczegóły z tym związane. W trybie VR gracze będą mogli oglądać światy gier w 360 stopniach i rozdzielczości 4000 x 2040 (2000 x 2040 na oko) z HDR. Jeżeli zaś chodzi o odświeżanie - mają być dostepne opcje 90 Hz oraz 120 Hz.

Drugą z dostępnych opcji ma byc tryb kinowy za pośrednictwem którego użytkownicy PlayStation 5 mogą oglądać zarówno menu, jak i wszystkie nie-VRowe treści wyświetlane na konsoli bez konieczności sięgania po telewizory czy monitory. Takowy będzie oferował rozdzielczość 1920 x 1080 HDR z 24/60Hz oraz 120 Hz.

PlayStation VR2: streamerzy będą zachwyceni!

Jedną z pierwszych opcji na temat których ochoczo rozprawia Sony jest... livestreaming! Tak - tym razem pomyślano o opcjach dla streamerów, którzy będą mogli w wygodny sposób dzielić się ze swoimi widzami na Twitchu dwoma obrazami: prezentującymi to co widzą w goglach rozszerzonej rzeczywistości, a także pokazując samych siebie podczas gry - wszystko to dzięki wsparciu kamery do PS5. Dla większości drobiazg który w ogóle nie jest wart uwagi, ale jestem przekonany że internetowi twórcy docenią starania giganta — a przy okazji mają szansę przysłużyć się w popularyzacji projektu.