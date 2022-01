PlayStation VR 2: oficjalne informacje i zapowiedź pierwszej gry

VR to jedna z tych rzeczy w grach (i elektronice użytkowej w ogóle), która kompletnie nie wzbudza we mnie żadnych emocji. I to nawet nie dlatego, że uważam ją za nudną — po prostu mój organizm bardzo słabo reaguje na takie zabawy, i to bez znaczenia czy mowa o headsetach za kilkaset czy kilka tysięcy złotych. Mimo wszystko staram się próbować każdej nowości w temacie, więc jestem przekonany że i z Playstation VR 2 prędzej czy później wpadnie w moje ręce. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy progresu — no bo nie ma się co oszukiwać. Od premiery pierwszego headsetu Sony minęło już ponad pięć lat — w świecie (stosunkowo) młodych technologii to szmat czasu. Ale już "na papierze" widać, że będzie progres którego nie da się, nomen omen, przeoczyć.

PlayStation VR 2 — Sony oficjalnie opowiada o swoim nowym headsecie do wirtualnej rzeczywistości

Na prezentacji podczas targów CES 2022 firma Sony co nieco szepnęła na temat swojego najnowszego projektu VR. I jeżeli liczycie na to, że nareszcie trafiła do nas oficjalna cena, data premiery, zdjęcie czy chociażby render PlayStation VR 2 — to nie mam dla was dobrych wiadomości. Takich szczegółów jeszcze nie znamy. Prawdopodobnie poznamy je dopiero na konferencji poświęconej w całości PlayStation — przyszłości tamtejszych gier i akcesoriów.

Podczas CES dowiedzieliśmy się jednak, że — zgodnie z wcześniejszymi przeciekami — gogle wirtualnej rzeczywistości będą oferowały ekrany OLED o rozdzielczości 2000 x 2040 pikseli (na każde oko) oraz wsparciem HDR. Są powody do radości — to więcej, niż najpopularniejszy zestaw VR ostatnich miesięcy, czyli Oculus Quest 2. Ponadto PlayStation VR 2 ma oferować częstotliwość odświeżania 90 i 120 Hz, a także widoczność do 110 stopni. Gogle mają także posiadać technologię śledzenia oczu gracza.

Dobre wieści są takie, że PlayStation VR 2 nie będzie potrzebowało żadnych zewnętrznych kamer, by śledzić trzymane w naszych dłoniach kontrolery. To zadanie zostanie wykonane przez kamery wbudowane w sam headset od wirtualnej rzeczywistości. O samych kontrolerach do PlayStation VR 2 wiemy już całkiem sporo, bo firma zaprezentowała je latem ubiegłego roku.

Zapowiedziano także pierwszą grę dla PlayStation VR 2. To Horizon Call of the Mountain

Nie ma chyba lepszego sposobu by zainteresować graczy nowym sprzętem, niż... premiera na wyłączność gry z nową i lubianą marką na pierwszym planie. No i właśnie, PlayStation VR 2 ma kusić grą z uniwersum Horizon zatytułowaną Horizon Call of the Mountain. Odpowiedzialni za nią będą ojcowie "głównych" gier, czyli studio Guerilla Games wespół z Firesprite. Tym razem jednak Aloy usunie się na dalszy plan, chociaż już teraz twórcy opowiadają że natkniemy się na nią podczas naszej przygody. Otrzymaliśmy też pierwszy, krótki, teaser: