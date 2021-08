Na francuskiej stronie Dealabs, która jest odpowiednikiem naszego Peppera, pojawił się wpis zatwierdzony przez moderatorów, w którym w jeden z użytkowników podzielił się rozpiską dotyczącą wrześniowej oferty PlayStation Plus. I choć oficjalnie Sony niczego nie potwierdza, tak jego dotychczasowa działalność w serwisie sugeruje, że mamy niemal pewność, co do tytułów, które będzie można zapisać do biblioteki. Tym razem to przyzwoite gry, które trafią w gusta różnych graczy.

Gry w PlayStation Plus: wrzesień 2021

7 września w ofercie PlayStation Plus pojawią się:

Overcooked! All You Can Eat (PS5) — kompilacja gier kooperacyjnych Overcooked! i Overcooked! 2 wraz z całą dodatkową zawartością, które zostały odświeżone graficznie i oferują tryb gry wieloosobowej online. Dodatkowo w tej wersji pojawiają się nowe nowe poziomy, nowi kucharze i jeszcze więcej świetnej zabawy.

Hitman 2 (PS4, PS5) — tej serii nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Przygody Agenta 47 towarzyszą nam od 21 lat. Przygodowa gra akcji kładąca nacisk na skradanie i ciche eliminowanie wrogów zabiera graczy w podróż do Miami, Kolumbii, przystani Hawke'a, Bombaju, Vermont oraz na wyspę Sgail.

Predator: Hunting Grounds (PS4, PS5) — asymetryczna wieloosobowa strzelanka, w której jeden z graczy wciela się w postać kultowego Predatora, który poluje na grupę Fireteam. Pozostali przejmuję rolę żołnierzy zaliczających wyznaczone misje i starających się przeżyć za wszelką cenę.

PlayStation Plus w sierpniu. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

Pamiętajcie, że w gry, które już posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5, pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus. W ostatnim czasie subskrybenci z Posli mają też dostęp do PlayStation Plus Video Pass — VOD z filmami i serialami.

PlayStation Plus na rok za 120 zł

Pamiętajcie też, że do 30 sierpnia w PlayStation Store rok abonamentu PlayStation Plus dostępny jest w promocyjnej cenie 120 zł. Warto skorzystać z tej okazji przed końcem miesiąca. Wciąż macie szansę przypisania do swoich kont Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville oraz Tennis World Tour 2.