PlayStation Plus w świetnej cenie, ale tylko do końca weekendu

Nie macie jeszcze PlayStation Plus, a chcecie sprawdzić czy oferta jest dla was interesująca? No to dobrze trafiliście. Sony wystartowało właśnie ze specjalną promocją dla nowych użytkowników, w ramach której podstawowy abonamentem Essential, oraz wyższe: Extra oraz Premium kupicie w niższej cenie.

Każdy z graczy, który nie posiada aktywnego abonamentu, może skorzystać z poniższej promocji:

1 miesiąc PlayStation Plus Essential - 4 zł

1 miesiąc PlayStation Plus Extra - 12 zł

1 miesiąc PlayStation Plus Premium - 20 zł

Promocja potrwa od 3 marca do 5 marca, do godziny 23:59. A to oznacza, że w ramach podstawowego planu zdążycie jeszcze załapać się na gry udostępnione w lutym - OlliOlli World, Mafia Definitive Edition, Evil Dead: The Game, Destiny 2: Poza światłem DLC. Warto je dodać wcześniej, gdyż 7 marca, przed aktualizacją sklepu, znikną one z oferty. A co pojawi się w marcu? Zerknijcie do naszego podsumowania.

Jednak to nie koniec atrakcji. Będzie też coś dla tych, którzy są aktywnymi abonentami dwóch usług: PlayStation Plus Essential i Extra. Jeśli będziecie chcieli podwyższyć swoją subskrypcję, będziecie mogli to zrobić w okazyjnej cenie. Między 3 a 9 marca obowiązuje 35-procentowy rabat przy zmianie poziomu abonamentu na wyższy.

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.