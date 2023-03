Konsola PS5 i DualSense od LeBrona Jamesa. Ktoś chętny?

Sony chwali się, że w ramach PlayStation Playmakers nawiązało współpracę ze znanymi nazwiskami - głównie gwiazdami sportu. To m.in. znany koszykarz z ligi NBA LeBron James, gwiazda muzyki country Jimmie Allen, aktor i komik King Bach, profesjonalny BMX-owiec Nigel Sylvester, koszykarka z ligi WNBA NaLyssa Smith, gwiazdy NFL Ja'Marr Chase i CeeDee Lamb, francuska freestylerka Lisa Zimouche, belgijska gwiazda piłki nożnej Romelu Lukaku, brazylijski twórca internetowy Julio Cocielo oraz wiele innych gwiazd ze świata gier, sportu, esportu i rozrywki. Współpraca ta ma owocować nie tylko promowaniem marki PlayStation przez znane nazwiska na ich profilach społecznościowych. Mają oni też brać udział w powstawaniu i projektowaniu akcesoriów do sprzętów PlayStation, które później trafią do sprzedaży

Konsola PS5 i DualSense od od LeBrona Jamesa. Pierwsze akcesoria w ramach PlayStation Playmakers

Na pierwsze efekty programu PlayStation Playmakers nie musieliśmy długo czekać. PlayStation zaprezentowało dziś efekt współpracy z z LeBronem Jamesem, którymi są limitowane edycje obudowy do PlayStation 5 (panele boczne) oraz specjalne wersje kontrolerów DualSense. Jako jeden z influencerów z programu Playmakers, LeBron współprojektował obudowę na konsolę PS5 i kontroler bezprzewodowy DualSense, które są zdobione osobistymi obrazami i powiedzonkami, które miały znaczenie w trakcie jego kariery i w życiu codziennym.

Jest tylko jeden problem - nawet jeśli podobają się Wam te wersje specjalne akcesoriów do PS5, najprawdopodobniej nie będą one dostępne w Polsce. PlayStation podaje, że trafią one do sprzedaży na niektórych rynkach - a konkretnie tam, gdzie jest dostępny wewnętrzny sklep PlayStation Direct. W Europie mogą z niego korzystać wyłącznie mieszkańcy Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach oraz w Wielkiej Brytanii.