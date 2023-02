W Diablo IV zagracie już w przyszłym miesiącu. Znamy szczegóły!

Osoby, które zamówiły Diablo IV w przedsprzedaży otrzymają wczesny dostęp do beta-testów już 17 marca, a same testy potrwają dwa dni - do 19 marca. Natomiast w dniach 24 do 26 marca testy otworzą się dla la wszystkich chętnych graczy, którzy chcą sprawdzić, co przyniesie najnowsza odsłona serii.

Zarówno podczas weekendów z otwartą betą, jak i wczesnym dostępem do otwartej bety gracze będą mogli poznać wczesną fazę gry w Diablo IV od podszewki. Beta zapewni wam przedsmak kampanii fabularnej w ramach Prologu oraz całego Aktu I. Możecie bez ograniczeń przemieszczać się po pierwszym obszarze, Strzaskanych Szczytach. Podziwiajcie surowe krajobrazy i dziesiątkujcie piekielne hordy!

Gracze będą mieli możliwość rozwijania swoich bohaterów do 25 poziomu. Na ten moment nie wiadomo także czy wszystkie mechaniki z Diablo IV będą dostępne w czasie trwania testów beta - zarówno w ramach wczesnego dostępu, jak i otwartej bety. Twórcy podkreślają jednocześnie, że to nadal testy i mają one pomóc w wychwyceniu błędów i problemów związanych z rozgrywką, systemami i serwerami. To także dobry czas na przesłanie opinii i komentarzy dotyczących gry. Studio zapewnia, że wszystkie otrzymane opinie i sugestie zostaną przeanalizowane. Jeśli okażą się przydatne i wprowadzą daleko idące usprawnienia w rozgrywce, odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone.

Jak zrealizować kod do bety Diablo IV w ramach wczesnego dostępu?

Kupując grę w formie cyfrowej, wczesny dostęp do otwartej bety zostanie automatycznie udostępniony na platformie, na którą dokonano zakupu. Ci, którzy decydują się na zakup wersji pudełkowej, będą musieli wykonać kilka dodatkowych korków:

Odwiedzić stronę diablo.com/beta i zalogować się lub stwórzcie konto Battle.net

Wprowadzić kod, a następnie wybrać platformę i region (jeśli dotyczy) z rozwijanego menu

Zweryfikować wprowadzone informacje przed kliknięciem przycisku Zrealizuj

Przejście na stronę z potwierdzeniem realizacji kodu będzie stanowić potwierdzenie, że kod był ważny i został prawidłowo przypisany do konta

U graczy PC ich konto uzyska natychmiastowy dostęp

Gracze konsolowi otrzymają powiązany z platformą kod do pobrania bety, który zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z kontem Battle.net bliżej startu wczesnego dostępu

Więcej o samej grze dowiemy się już 28 lutego. To właśnie tego dnia odbędzie się pierwsza w tym roku prezentacja, na której twórcy Diablo IV opowiedzą o kolejnych mechanikach, które zadebiutują w najnowszej odsłonie serii. Główny projektant świata Art Peshkov, główny projektant systemów Meng Song oraz reżyser gry Joe Shely opowiedzą o systemach Twierdz i Pancerza oraz przekażą szczegółowe informacje o otwartych beta-testach. Livestream zaplanowany jest na godzinę 20:00 czasu polskiego.

Jam jest Sanktuarium. Sanktuarium to ja! Występując przeciwko mnie, stajesz do walki z całym światem

- Inarius

Przy okazji zapowiedzi otwartych testów beta, Blizzard przedstawił figurkę Inariusa z Diablo IV - największego niebiańskiego buntownika. Ważąca ponad 8,6 kg figurka mierzy 66 cm dostępna jest wyłącznie w oficjalnym sklepie Blizzard Gear Store i kosztuje 1100 euro - czyli ok. 5245 zł.