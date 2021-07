PlayStation Plus w sierpniu. Premiera i przeciętne gry na koniec wakacji

Lipiec z PlayStation Plus powoli dobiega końca. Jeszcze przez kilka dnia macie możliwość przypisania do swoich kont Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds i A Plague Tale: Innocence. Sierpniowa oferta nie jest może imponująca, ale nie ma co narzekać — tym bardziej, że posiadacze konsoli PlayStation 5 otrzymają dodatkowy tytuł na jego premierę. I choć sierpniowa rozpiska zniknęła ze stron PlayStation (informacje były dostępne przez kilka godzin w weekend), nic nie wskazuje, by w najbliższych dniach uległa ona zmianie.

Gry w PlayStation Plus: sierpień 2021

3 sierpnia w ofercie PlayStation Plus pojawią się:

Hunter’s Arena: Legends (PS5) — premierowo dla posiadaczy konsoli PlayStation 5. Battle Royale z twistem, którym jest… walka wręcz i z użyciem broni białej, combosy i sztuczki rodem z bijatyk osadzonych w klimatach azjatyckich. Za produkcję odpowiada studio MANTISCO i oprócz trybu BR ma być także dostępna rozgrywka 1vs1. Hunter’s Arena: Legends zagrają także posiadacze starszej generacji konsoli PlayStation, jednak nie będzie ona oferowana w ramach abonamentu PlayStation Plus.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4, PS5) — tej serii nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Waleczne roślinki doniczkowe powracają w walce z hordami zombie — tym razem w zwariowanej strzelance z perspektywy trzeciej osoby. Tytuł oferuje 20 postaci, trzy nowe regiony otwarte PvE i sześć trybów PvP. I choć PvZ kierowane jest głównie do młodszego odbiorcy, tak myślę, że i starsi gracze będą mieli masę zabawy.

Tennis World Tour 2 (PS4, PS5) — Igrzyska Olimpijskie w Tokio trwają, nie mogło więc zabraknąć w PlayStation Plus choć jednego tytułu sportowego. To druga odsłona serii stworzonej przez studio Nacon oferująca m.in. tryb kariery, licencjonowanych zawodników oraz rozgrywkę online ze znajomymi.

PlayStation Plus w sierpniu. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

Pamiętajcie, że w gry, które już posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5, pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus. W ostatnim czasie subskrybenci z Posli mają też dostęp do PlayStation Plus Video Pass — VOD z filmami i serialami.