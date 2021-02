Luty z PlayStation Plus powoli dobiega końca. Jeśli posiadacie aktywny abonament, to jeszcze przez kilka dni macie możliwość przypisania do swoich kontControl: Ultimate Edition, Concrete Genie oraz Destruction AllStars (tylko w wersji na PS5). Marcowa oferta jest równie mocna, jeśli nie mocniejsza.

Tradycyjnie, Sony prezentuje nowe gry na kilka dni przed ich udostępnieniem w PlayStation Store — co ma miejsce w pierwszy wtorek miesiąca. Co więc pojawi się w ofercie od 2 marca? Najważniejszą grą tej rozpiski bez wątpienia jest FINAL FANTASY VII Remake. To całkowite odświeżenie najpopularniejszej, japońskiej gry RPG na świecie. Siódma odsłona kultowej serii uważana jest przez wielu za najlepszą, a fani od lat prosili studio Square Enix o przeniesienie tej części na współczesne maszyny. Oryginał, wydany w 1997 r. na konsolę PlayStation do tej pory cieszy się ogromną popularnością. Remake opowiada historię w nieco inny sposób — to bardziej reinterpretacja wydarzeń przedstawionych w kultowej już gry i skupia się na wydarzeniach w mieście Midgar rządzonym przez korporację Shinra. Remake ma być podzielony na kilka epizodów, a dalsze przygody bohaterów FFVII poznamy w kolejnych częściach gry.

PlayStation Plus w marcu. Będzie w co grać!

W marcu, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

⚔️ Final Fantasy VII Remake

🔸 Remnant From the Ashes

🔫 Farpoint VR

🏰 Maquette (PS5)

W tym miejscu warto dodać, że FINAL FANTASY VII Remake oferowany w ramach abonamentu PlayStation Plus nie kwalifikuje się do aktualizacji na PlayStation 5, którą zapowiedziano na lutowej konferencji State of Play. Zarezerwowana jest ona wyłącznie dla posiadaczy cyfrowej wersji zakupionej w PlayStation Store lub fizycznego wydania w pudełku.

Jednak FFVII Remake to tylko jedna z gier, które trafią do katalogu PlayStation Plus w marcu. W przyszłym tygodniu do kont dopiszecie także Remnant From the Ashes, Farpoint VR oraz Maquette (dla PlayStation 5). Choć te tytuły nie są aż tak popularne, to również warto w nie zagrać. Remnant From the Ashes to trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG osadzona w realiach postapokaliptycznego świata. Farpoint to kosmiczny shooter przygotowany z myślą o goglach PlayStation VR, które są wymagane do rozgrywki. Maquette to nowość na konsoli PlayStation 5. To pierwszoosobowa gra logiczna z elementami przygodówki, w której nie zabraknie wciągającej historii i masy zagadek do rozwiązania.

PlayStation Plus w marcu. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

W większość z gier (a zapewne we wszystkie), które posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5, pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus.