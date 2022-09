Ostatnie miesiące dla posiadaczy podstawowego wariantu PlayStation Plus były niezwykle udane - w sierpniu mogliśmy za darmo przypisać do swojego konta takie produkcje jak Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon oraz Little Nightmares, a we wrześniu dostaliśmy za to Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus i Toem. Nowości w katalogach wyższych tierów były nawet jeszcze lepsze za sprawą między innymi Deathloop, Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2 czy Dragon Ball Xenoverse 2.

PlayStation Plus Essential - lista gier na październik 2022

Co jednak przyniesie nam początek października? Pełna rozpiska prezentuje się następująco:

Hot Wheels Unleashed (PS5/PS4)

Injustice 2 (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Superhot (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Ciężko więc nie odnieść wrażenia, że japoński gigant delikatnie obniżył loty. Hot Wheels Unleashed to naprawdę solidnie opracowana produkcja wyścigowa, która przynosi sporo frajdy i zadowoli szersze grono graczy niż wyłącznie fanów Trackmanii, jednak to nadal nie jest ogromny tytuł AAA.

Injustice 2 to bijatyka z bohaterami z uniwersum DC opracowana przez twórców Mortal Kombat - i taka pozycja z pewnością ucieszyłaby sporo graczy, gdyby nie fakt, że tytuł ten jest dostępny od początku w katalogu PS+ Extra i Premium. Jeśli więc posiadacze wyższe wersje abonamentu, jest to pozycja zwyczajnie do pominięcia.

Ostatnią grą w październikowym rozdaniu jest Superhot i paradoksalnie to właśnie ta produkcja zachęca mnie najbardziej. Polski tytuł opracowany przez łódzkie studio prezentuje niezwykle ciekawy zamysł, w którym wrogowie oraz wystrzeliwane przez nich pociski wdają się w ruch wyłącznie w momencie, w którym my sami się poruszamy. Nieco logiczna strzelanka z fenomenalną grafiką to pozycja, którą z pewnością powinniście się zainteresować.

PlayStation Plus Essential - jakie gry znikają z abonamentu?

Jak zawsze, wraz z pojawieniem się nowej rozpiski, tytuły z poprzedniego miesiąca nie będą już dostępne do pobrania. 3 października z oferty znikną:

Need for Speed Heat PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Granblue Fantasy: Versus PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Toem (PS5)

Jak oceniacie tę rozpiskę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: PlayStation