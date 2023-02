Marzec w PlayStation Plus zapowiada się emocjonująco! W co zagracie?

W co przyszłym miesiącu zagracie w ramach abonamentu PlayStation Plus? Sony zdradza gry, które w katalogach PS+ Essential oraz Extra i Premium pojawią się w marcu.

Luty powoli dobiega końca więc jest to najwyższy czas na poznanie marcowej oferty PlayStation Plus. W tym miesiącu pojawiły się OlliOlli World, Mafia Definitive Edition, Evil Dead: The Game, Destiny 2: Poza światłem DLC i jeśli nie dodaliście tych gier do swojego konta, warto się pospieszyć - gdyż wraz z końcem lutego znikną one z oferty i jeśli nie zostaną przypisane, nie będziecie mogli w nie zagrać w ramach abonamentu. A co pojawi się w przyszłym miesiącu?

7 marca w ofercie pojawią się:

Battlefield 2042 - emocjonująca strzelanka pierwszoosobowa, w której powraca kultowa walka bez ograniczeń, z której znana jest seria Battlefield. Akcja gry toczy się w niedalekiej przyszłości, kiedy to świat został zmieniony przez chaos. Musisz się dostosować i walczyć na dynamicznych polach walki, z pomocą swojego oddziału i arsenału nowatorskich pojazdów i uzbrojenia.

Code Vein - w niedalekiej przyszłości tajemnicza katastrofa doprowadziła do upadku świata. Wieżowce, niegdyś symbol dobrobytu, teraz są grobowcami przeoranymi Cierniami Osądu. W centrum destrukcji kryją się Revenanci o nazwie Vein. Ostatnia garstka walczy o przetrwanie, pobłogosławiona Darami kosztem wspomnień i żądzy krwi. Zaryzykuj przemienieniem się w demona. Zbierz drużynę i wyrusz w podróż do najdalszych zakamarków piekieł, aby zajrzeć w przeszłość i uciec przed koszmarem.

Minecraft: Dungeons - walcz w tej zupełnie nowej grze akcji i przygody, inspirowanej klasycznymi RPG z lochami, rozgrywającej się w uniwersum Minecrafta! Zejdź do lochów samotnie albo dołącz do drużyny znajomych! Nawet czterech graczy może walczyć razem na pełnych akcji i skarbów zróżnicowanych poziomach. To wszystko w trakcie wyprawy celem ocalenia wieśniaków i złowrogiego arcyłupieżcy!

PlayStation Plus na marzec. Gry w ramach abonamentu Essential, Extra i Premium

Dość niespodziewanie, PlayStation zdradziło też część marcowej oferty związanej z dostępnością gier w ramach tzw. "katalogu gier". W przyszłym miesiącu będziecie mieć okazję zagrać m.in. w GhostWire: Tokyo, Immortals: Fenyx Rising, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction oraz Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Będzie też jedna premierowa gra. 21 marca posiadacze abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium na PS4 lub PS5, bez dodatkowej opłaty zagrają w Tchia. To najnowsza produkcja studia Awaceb, które zabiera graczy w podróż po inspirowanym Nową Kaledonią archipelagu wysp.

Wspinaj się, szybuj, pływaj i żegluj po ogromnym i przepięknym archipelagu, inspirowanym Nową Kaledonią, w tej grze przygodowej z zaawansowanym systemem fizycznym. Wyrusz na serdeczną przygodę w grze Tchia i spotkaj zróżnicowaną obsadę postaci, inspirowanych kulturą Nowej Kaledonii. W pełni animowane przerywniki filmowe w tradycyjnym języku podkreślą Twoją wyprawę, a oryginalna symfoniczna ścieżka dźwiękowa z udziałem lokalnych instrumentów stworzy niepowtarzalny i immersyjny świat. W tej wyprawie wspierać cię będzie wierny towarzysz – ukulele, na którym możesz zresztą grać. Pojawią się też inne postacie. Używaj go w kluczowych momentach fabuły i w sekcjach rytmicznych. Możesz też w każdej chwili zagrać melodię i aktywować wydarzenia specjalne, na przykład przywołać zwierzę lub wywołać deszcz.

Na materiałach wideo udostępnionych w ramach wczorajszego State of Play, Tchia zapowiada się naprawdę interesująco. Jeśli posiadacie jeden z wyższych planów PS+ warto się tą grą zainteresować.

A już w tym tygodniu do katalogu gier PS+ Extra i Premium dołączyły m.in. Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7 Biohazard, Tekken 7 oraz Borderlands 3. Do końca dnia macie też możliwość zagrania w wersję testową God of War Ragnarök – po zakupie gry wszelkie postępy i osiągnięcia zostaną przeniesione na konto użytkownika. Wszystko to w ramach trwającego w tym tygodniu Festival of Play.