PlayStation Plus Essential: luty 2023 - lista nowych gier w abonamencie

Luty zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim — do gry dołącza zupełnie nowy zestaw gier, które trafią w ręce subskrybentów podstawowego abonamentu PlayStation Plus Essetial. Sony jeszcze oficjalnie nie zapowiedziało jakich tytułów możemy spodziewać się w usłudze, ale z pomocą przychodzi niezastąpione Dealabs, które od wielu miesięcy serwuje bardzo trafne przecieki. Takie, które każdorazowo potwierdzają się w 100%. Dlatego można też spokojnie założyć, że i tym razem sprawy będą się mieć... dokładnie tak samo. No dobrze, to jakie gry mają dołączyć w lutym do PlayStation Plus Essential?

PlayStation Plus Essential — luty 2023. Lista gier

Według Dealabs, już 7 lutego do usługi PlayStation Plus Essential dołączą następujące tytuły:

Lista, jak co miesiąc, nie należy do spektakularnie długich — ale myślę, że jeżeli wszystkie powyższe tytuły faktycznie trafią do abonamentu, to nikt nie będzie miał najmniejszych powodów do narzekania. To naprawdę solidny pakiet, który potrafi przykuć do konsoli na wiele godzin. Niepozornym, a bez wątpienia godnym uwagi, tytułem na liście jest OlliOlli World, do którego recenzji Was odsyłam... i sam serdecznie polecam spróbować swoich sił w tej zabawie. Zapewniam, że frajdy tam nie brakuje!