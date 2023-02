Blisko 50 gier na PlayStation VR2 "na start". Sony odkrywa karty

PlayStation VR 2 — czyli gogle rozszerzonej rzeczywistości, to jedna z największych premier w świecie gier na jakie możemy liczyć w tym roku. I mimo że mamy dopiero luty — nie wygląda na to, by cokolwiek mogło ją zdetronizować. To dość specyficzna kategoria zabawy, ale mająca swoje wierne grono odbiorców. Nasza recenzja nowego headsetu otwierającego bramy do świat wirtualnej rzeczywistości dostępna jest już od kilku dni. Teraz Sony odkrywa wszystkie karty związane z premierami gier, których możemy spodziewać się w okienku premierowym urządzenia — czyli w ciągu najbliższych miesięcy!

PlayStation VR2 — lista gier w okienku premierowym

O tym że Sony dokonało wszelkich starań by na PlayStation VR 2 nie brakowało gier wiemy nie od dzisiaj. Dziesiątki gier były szumnie zapowiadane od samego początku — dzisiaj zaś na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się cała lista gier z okienka premierowego. I nie da się ukryć, że prezentuje się naprawdę okazale — składa się na nią aż 49 produkcji!

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, launch window)

Cave Digger 2: Dig Harder

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios, launch window)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, launch window)

Demeo (Resolution Games)

Drums Rock (Garage 51)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Garden of the Sea (Neat Corporation)

GORN (Devolver Digital, launch window)

Gran Turismo 7 (via free update to PS5 version of GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, purchase includes PS VR and PS VR2 versions)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., free PS VR2 upgrade)

No Man’s Sky (Hello Games, launch window)

Nock: Bow + Arrow Soccer (Normal VR LLC, launch window)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, free PS VR2 upgrade).

Puzzling Places (Realities.io, free upgrade)

Ragnarock (WanadevStudio, launch window)

Resident Evil Village (Capcom, via free update to PS5 version of RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

RUNNER (Truant Pixel, LLC)

Song in the Smoke (17 Bit)