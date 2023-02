Microsoft zasila bibliotekę GeForce Now. Tak walczy o Activision Blizzard

Gry Microsoftu dostępne w Nvidia Ge Force Now

Usług pozwalających na grę w chmurze nie brakuje. Graczy na rynku pojawia się coraz więcej, choć większość z nas kojarzy te największe. Do nich bez wątpienia zaliczyć można Granie w chmurze od Microsoftu oraz GeForce Now Nvidii. No i właśnie — na specjalnej konferencji dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Microsoft zaoferuje usłudze wszystkie swoje tytuły, które dostępne są na PC. Co więcej — Brad Smith zapewnia, że firma zadba o to, by wszystkie gry Activision Blizzard także tam trafiły — włącznie z serią Call of Duty.

Po ogłoszeniu dowiedzieliśmy się, że Nvidia oficjalnie popiera przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft — podobnie jak Nintendo. Wciąż jednak walczą o jeszcze jednego sprzymierzeńca: Sony. Gigant z Redmond zaoferował im 10-letnią umowę, na mocy której wszystkie kolejne odsłony Call of Duty miałyby trafiać także na konsole PlayStation. Z tego co wiadomo - firma wciąż jeszcze jej nie podpisała. A przecież od dawna nie kryła ona swojego stanowiska odnośnie tego przejęcia i obaw z nim związanych.

Microsoft walczy na wielu frontach o to historycznie wielkie przejęcie. Organy regulujące w różnych zakątkach świata są jemu wyraźnie przeciwni. Czy kolejni sprzymierzeńcy pomogą im je ułaskawić? Przekonamy się w nadchodzących tygodniach.