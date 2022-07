Użytkownicy aplikacji Xbox Insider Hub na komputerach PC mogą bezpłatnie pobrać dwa klasyki. Wolfenstein 3D i The Elder Scrolls: Daggerfall za darmo to okazja do sprawdzenia klasyków, bez wydawania pieniędzy.

Wolfenstein 3D za darmo

Może to było to, że ludzie niszczyli nazistów. Może to było samo wyzwanie. Tak czy siak, z jakiegoś powodu, Wolfenstein 3D i Spear of Destiny, podbiły gatunek strzelanek pierwszoosobowych i przyniosły swoim legendarnym twórcom, id Software, światowy rozgłos i wiele nagród. Faktem jest, że The Computer Gaming World Hall of Fame uznało Wolfenstein 3D za grę, która pomogła wyznaczyć kierunek dla całego przemysłu gier.

Aby odebrać Wolfenstein 3D za darmo na PC należy uruchomić aplikację Xbox Insider Hub pobraną ze sklepu Microsoft Store. W Xbox Insider Hub należy przejść do sekcji pozwalającej brać udział w testach wersji zapoznawczych, wybrać Wolfenstein 3Di dołączyć do testów. Po poprawnej rejestracji nastąpi przeniesienie do sklepu Microsoft Store, gdzie będzie można pobrać grę.

The Elder Scrolls: Daggerfall za darmo

Starożytny golem Numidium, który był niegdyś potężną bronią, dzięki której wielki Tiber Septim zjednoczył Tamriel, został odnaleziony w Zatoce Iliac. Gdy król Daggerfall zostaje zamordowany, jego duch zaczyna nawiedzać królestwo. Cesarz Uriel Septim VII wysyła na Wysoką Skałę swojego czempiona - będzie on musiał uciszyć duszę króla i upewnić się, że golem nie wpadnie w niewłaściwe ręce.

Aby odebrać The Elder Scrolls: Daggerfall za darmo na PC należy uruchomić aplikację Xbox Insider Hub pobraną ze sklepu Microsoft Store. W Xbox Insider Hub należy przejść do sekcji pozwalającej brać udział w testach wersji zapoznawczych, wybrać The Elder Scrolls: Daggerfall i dołączyć do testów. Po poprawnej rejestracji nastąpi przeniesienie do sklepu Microsoft Store, gdzie będzie można pobrać grę.

Na chwilę obecną obie gry są dostępne za darmo dla posiadaczy komputerów PC z Windowsem. Na ten moment nie ma informacji czy pojawią się bezpłatne na konsolach Xbox, w tym Xbox Series X oraz S.

Microsoft prosi jednocześnie o dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat działania obu gier. Jeśli znajdziecie jakieś błędy lub problemy z Wolfenstein 3D lub The Elder Scrolls: Daggerfall warto zgłaszać je bezpośrednio do studia Bethesda, które przyjrzy się zgłoszeniom i w razie konieczności będzie starało się rozwiązać usterki. Wystarczy odwiedzić sekcję pomocy technicznej poświęconej grom udostępnianym w ramach Xbox Insider, wskazać konkretny tytuł i opisać sprawę. A problemy mogą się pojawia. Pamiętajcie, że to tytuły, które oryginalnie na komputerach zadebiutowały w ubiegłym stuleciu.

Warto też pamiętać, że The Elder Scrolls: Daggerfall jest też dostępna za darmo na Steam oraz GOG.