Hitman 3 był jedną z gier, które okazały się dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Z jednej strony wiedzieliśmy czego można się po nim spodziewać, bo to przecież zamknięcie trylogii. Z drugiej strony — nowe lokacje i klimat z nimi związany były na tyle wciągające, że mimo iż od premiery minęło już sporo czasu, powracam do gry z przyjemnością, podchodząc do każdego z zadań inaczej niż dotychczas. Ostatnie generacje przyzwyczaiły nas do tego, że twórcy gier stale chcą je rozwijać i traktować jak usługi — stąd też mniej lub bardziej regularnie serwują nam nowe DLC, które rozwijają historię i dodają więcej wyzwań. Jeżeli chodzi o coś więcej niż tylko zmiany kosmetyczne, to najczęściej są to dodatki płatne, za które oczekują pełnej ceny. Ale IO Interactive działa zgodnie z obietnicami i dodaje do gry więcej treści. Półtora roku po premierze otrzymamy zupełnie nową lokację: Ambrose Island.

Ambrose Island - nowa, darmowa, lokacja trafi do Hitman 3 jeszcze w lipcu

Ambrose Island wygląda tropikalnie, tajemniczo i... dość niebezpiecznie. Ale to ostatnie to akurat dla naszego płatnego zabójcy chleb powszedni i nie da się ukryć, że w takich klimatach czuje się on jak ryba w wodzie. Twórcy gry obiecują, że nowa lokacja będzie 100% piaskownicą, w której gracze będą mogli eksplorować każdy zakątek. A skoro do gry dodawane są nowe treści, to nie może też zabraknąć nowych nagród i wyzwań, które będą na nas czekać. Premiera darmowego DLC już za nieco ponad dwa tygodnie - 26 czerwca!

IO Interactive stale dba o to, by gracze mieli co robić w ich grze. Stąd każdego miesiąca podrzucają im nowe cele i dodatkowe wyzwania, które mają zachęcać do regularnych powrotów i dobrej zabawy. W zaprezentowanym wakacyjnym rozkładzie jazdy właściwie co rusz czeka na nas moc atrakcji, nowości i mniejszych lub większych zmian. Dlatego też od premiery gra stale ma zarezerwowane gigabajty na moim Xboksie ;).