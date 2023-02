Co za zestawienie! Gry w ramach PlayStation Plus Extra i Premium na luty

Co ciekawego pojawi się wkrótce w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium? Znamy listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w lutym.

Luty to bez dwóch zdań udany miesiąc dla abonentów PlayStation Plus

Jak niedawno informował Kamil Świtalski, w rozpisce PlayStation Plus Essential na luty, czyli najniższym i najbardziej podstawowym progu subskrypcji, znalazły się takie gry jak OlliOlli World (PlayStation 4, PlayStation 5), Mafia Definitive Edition (PlayStation 4), Evil Dead: The Game (PlayStation 4, PlayStation 5) oraz Destiny 2: Poza światłem DLC (PlayStation 4, PlayStation 5). Trzeba więc przyznać, że zestawienie naprawdę solidne.

Co jednak dostaniemy w droższych wersjach abonamentu? Poznaliśmy rozpiskę wszystkich gier, które pojawią się w lutym w ramach subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium.

PlayStation Plus Extra i Premium — luty 2023. Pełna lista gier

Nowe gry w katalogu pojawią się 21 lutego. Wszyscy subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium uzyskają dostęp do takich gier jak:

Horizon Forbidden West (PlayStation 5, PlayStation 4);

Resident Evil 7 biohazard (PlayStation 4);

The Quarry (PlayStation 5, PlayStation 4);

Outriders (PlayStation 5, PlayStation 4);

Scarlet Nexus (PlayStation 5, PlayStation 4);

Borderlands 3 (PlayStation 5, PlayStation 4);

Tekken 7 (PlayStation 4);

Ace Combat 7: Skies Unknown (PlayStation 4);

Earth Defense Force 5 (PlayStation 4);

Oninaki (PlayStation 4);

Lost Sphear (PlayStation 4);

I am Setsuna (PlayStation 4);

The Forgotten City (PlayStation 4).

Dla subskrybentów PlayStation Plus Premium w katalogu pojawią się:

The Legend of Dragoon;

Wild Arms 2;

Harvest Moon: Back to Nature.

Trzeba więc przyznać, że zestawienie naprawdę jest świetne — szczególnie ze względu na Horizon Forbidden West, które pojawiło się zaledwie rok temu, a wkrótce premierę będzie miało fabularne DLC. PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (na przykład Cyberpunk 2077) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi.

Źródło: PlayStation