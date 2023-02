Nintendo Switch w historycznym top 3

Według danych zebranych przez Wikipedię, najpopularniejszą konsolą w historii jest PlayStation 2, które nieznacznie wyprzedza Nintendo DS. Obie sprzedały się w ponad 150 milionach egzemplarzy, co jest oszałamiającym wynikiem. Przez długi czas na trzeciej pozycji był Game Boy, a dalej PlayStation 4, ale teraz się to zmienia. W ostatnim kwartale 2022 roku Nintendo dostarczyło na rynek nieco ponad 8 milionów konsol Switch/OLED/Lite co oznacza, że ich całkowita sprzedaż przekroczyła 122 miliony, co pozwala na awans na trzecią pozycję w historii. Nintendo nie powiedziało jeszcze zresztą ostatniego słowa, bo wygląda na to, że Switch na emeryturę się jeszcze nie wybiera.

Ostatni kwartał 2022 roku był dla firmy bardzo dobry, bo 8,2 miliona sprzedanych egzemplarzy to ponad połowa całej sprzedaży w okresie od kwietnia do grudnia 2022. Przez te 9 miesięcy Nintendo sprzedało niespełna 15 milionów egzemplarzy swojej konsoli, której podaż nadal jest nieco ograniczona przez problemy z półprzewodnikami. Co ciekawe klienci najczęściej wybierali model OLED, który znalazł 7,7 miliona nabywców, wyprzedzając podstawową wersję - 5,2 miliona sztuk oraz model Lite z wynikiem na poziomie 2 milionów. Niestety wiele wskazuje na to, że wersji Switch Pro się nie doczekamy, więc może być trudno dobić do 150 milionów, bo nawet w obecnym tempie zajmie to jeszcze 2 lata. Tymczasem Nintendo podobno mocno pracuje nad całkiem nową konsolą, która zastąpi Switcha w przyszłości.

Z innych ciekawostek, których dowiadujemy się z raportu warto wspomnieć o sprzedaży gier na Switcha. Najpopularniejsza z nich, Mario Kart Deluxe 8 znalazła już ponad 52 miliony nabywców wyraźnie wyprzedzając hitowe Animal Crossing, które kupiło ponad 41 milionów osób. Trzecie miejsce na podium zajmuje Mario Smash Bros Ultimate z wynikiem nieco ponad 30 mln. Nintendo wkrótce będzie mogło świętować ponad 1 miliard sprzedanych gier na tej platformie, bo ich liczba obecnie przekroczyła już 994 miliony. Zacny wynik, który z pewnością robi wrażenie.