Sami wiecie, jak jest z grami na licencji – dobre tytuły można zliczyć na palcach jednej ręki. Zazwyczaj są to przeciętne produkcje, które bazują na dużym zainteresowaniu daną marką, bo twórcy liczą, że znane uniwersum obroni się samo. Nie inaczej jest w przypadku Midnight Suns. Chwilowa popularność zaczęła drastycznie umierać, dlatego developer zdecydował się na oldskulowe demo.

Dobre opinie, ale przeciętna sprzedaż – najlepiej przetestować samodzielnie

Midnight Suns to taktyczna gra RPG, luźno nawiązująca do serii komiksów Marvela „Midnight Sons”. Gracze mogą wcielić się w rolę rosteru nieco mroczniejszych postaci, takich jak Ghost Rider czy Blade, by w turowych potyczkach zasypywać wrogów gradem indywidualnych umiejętności. Brzmi dobrze? W teorii tak, ale finansowo nie wygląda to już tak optymistycznie.

Jeśli chodzi o opinie, to twórcy nie mają zbyt wielu powodów do narzekania – choć Tomek w swojej recenzji zwracał uwagę na wtórność rozgrywki. Niestety wyniki sprzedażowe są niezadowalające, na co zwraca uwagę CEO Take-Two, Strauss Zelnick. Dlatego też w ramach podbicia zainteresowania zdecydowano się na udostępnienie niespełna 3-godzinnego triala dla wszystkich zainteresowanych.

Demo dostępne będzie na konsolach nowej generacji – Xbox Series S/X i PS5 – przy czym warto zaznaczyć, że w przypadku sprzętu od Sony gracze będą musieli wylegitymować się subskrypcją PlayStation Plus Premium. Czasu na skorzystanie z oferty jest bardzo dużo – akcja ma potrwać do stycznia 2024 roku. Jeśli więc rozważaliście zakup gry, ale mieszane recenzje spowodowały wątpliwości, to lepszej okazji na samodzielne przetestowanie Midnight Suns nie będzie.