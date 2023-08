Assassin’s Creed Valhalla za darmo! Śpieszcie się, bo czas jest ograniczony

Nie masz planów na weekend? Co powierz na szybki wypad do Norwegii, z przystankiem w IX-wiecznej Anglii?

Premiera Assassin’s Creed Mirage już za niecałe dwa miesiące, więc to ostatnia okazja, by zapoznać się z bieżącą odsłoną serii o zakapturzonych zabójcach. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji wcielić się w rolę asasyna-wikinga, to świetnie się składa, bo w ten weekend Ubisoft zabierze Was w podróż na daleką północ, oferując dostęp do Valhalli zupełnie za darmo.

Assassin’s Creed Valhalla za darmo na PC i konsole

Assassin’s Creed Valhalla to dwunasta główna część kultowego cyklu od Ubisoft Montreal, przenosząca graczy do IX-wiecznej Anglii, gdzie gracze przejmują kontrolę nad Eivorem – charyzmatycznym wojownikiem z klanu Kruka, który za namową bractwa Ukrytych przywdziewa legendarne ostrze.

Źródło: Ubisoft

O dalszych losach Eivora możecie przekonać się samodzielnie już w ten weekend, za sprawą darmowego okresu próbnego w Assassin’s Creed Valhalla. Oferta dotyczy wersji na PC, Xbox oraz PlayStation i rozpocznie się już jutro, 10 sierpnia (start o godzinie 18:00). Co ciekawe już dziś możecie rozpocząć pobieranie gry, by nie tracić cennego czasu na ukończenie – bądź co bądź długiego – tytułu, bo przejście głównego wątku fabularnego zajmuje około 60 godzin. Darmowy okres zakończy się 14 sierpnia o godzinie 14:00.

Warto też wspomnieć o 75-procentowej zniżce na platformie Epic Games. Jeśli nie uda Wam się ukończyć gry podczas darmowego okresu, to będziecie mogli nabyć ją w wersji cyfrowej za 62,50 zł.