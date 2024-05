PlayStation Plus Extra i Premium na drugą połowę mają. Co dostaną gracze płacący więcej?

Poznaliśmy listę gier, które pojawią się do końca maja w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Zapowiada się bardzo fajnie!

Posiadacze podstawowego abonamentu PlayStation Plus w ramach oferty ma maj mogą już grać w EA Sports FC 24: Edycja Standardowa, Ghostrunner 2 Tunic, czy Destiny 2: Upadek Światła. Zestawienie zaskakująco mocne patrząc na poprzednie miesiące. Teraz przyszła pora na coś dla tych, którzy płacą więcej. Nowe gry dla abonentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium będę mieli w co grać.

PlayStation Plus Extra i Premium w maju i na początku maja. W co zagrać?

21.05

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Deceive Inc (PS5)

The Sims 4: City Living (PS4) – dodatek wymagający podstawowej wersji gry sprzedawanej osobno

Crime Boss: Rockay City (PS5)

The Settlers: New Allies (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

Cat Quest (PS4)

Cat Quest 2 (PS4)

The LEGO Movie 2 Video Game (S4)

Watch Dogs (PS4)

Katalog klasyków dla abonentów PlayStation Plus Premium

21.05

2Xtreme (PS4, PS5)

G-Police (PS4, PS5)

Worms Pinball (PS4, PS5)

Sony daje, Sony zabiera. W te gry już nie zagracie w ramach PlayStation Plus

Warto jednak przypomnieć, że już na początku przyszłego tygodnia z katalogu gier wchodzącego w skład abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium zniknie ponad 20 gier. Na liście znalazły się m.in:

Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

The Artful Escape (PS5, PS4)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS5, PS4)

I Am Dead (PS4, PS4)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

ELEX

Monster Jam Steel Titans 2

Minit

Observation

Horizon Zero Dawn

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XV: Royal Edition

Najbardziej pokrzywdzeni są fani gier z serii Final Fantasy. Nie zdążyliście w nie jeszcze zagrać? Macie niewiele czasu, by nadrobić zaległości. Powyższe gry znikną z oferty 21 maja.