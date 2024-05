Zwiedź porywający otwarty świat feudalnej Japonii, od spektakularnych miast zamkowych i tętniących życiem portów, po spokojne kaplice oraz pasterskie krajobrazy. Przeżywaj przygody wśród nieprzewidywalnej pogody, zmieniających się pór roku i reaktywnego otoczenia.

– Ubisoft oficjalnie prezentuje Assassin’s Creed Shadows – najnowszą odsłonę serii, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród graczy.

Assassin’s Creed Shadows oficjalnie. Co wiemy o grze?

Tym razem studio zabiera nas do Japonii, gdzie na graczy czeka naprawdę sporo aktywności:

Odkryj porywający otwarty świat feudalnej Japonii, od spektakularnych miast zamkowych i tętniących życiem portów, po spokojne kaplice oraz spustoszone przez wojnę krajobrazy. Przeżywaj przygody wśród nieprzewidywalnej pogody, zmieniających się pór roku i reaktywnego otoczenia.

Wciel się Naoe, asasynkę shinobi, oraz legendarnego samuraja Yasuke, aby przeżyć ich pasjonujące historie i opanować ich dopełniające się style rozgrywki. Jako Naoe będziesz działać po cichu, aby unikać wykrycia, i polegać na zwinności, aby zmylać swoich wrogów. Jako Yasuke będziesz atakować przeciwników z zabójczą precyzją oraz siłą. Dla każdej z tych postaci osobno odblokujesz nowe umiejętności, wyposażenie oraz postępy.

Uczyń z informacji swoją broń, eksplorując świat i tworząc własną siatkę szpiegów, którzy staną się twoimi oczami oraz uszami w różnych miejscach i pomogą ci w ten sposób wytropić swój kolejny cel. Po drodze zrekrutujesz też nowych sojuszników o unikalnych umiejętnościach, którzy pomogą ci wykonywać misje.

Stwórz w pełni modyfikowalną kryjówkę dla swojej rozwijającej się ligi shinobi i szkól tam swoich sojuszników, wytwarzaj nowe wyposażenie, wchodź w interakcje z kluczowymi postaciami oraz dopasowuj układ, dekoracje oraz akcesoria w swojej bazie.

To, co najważniejsze – potwierdziły się informacje mówiące o tym, że w Assassin’s Creed Shadows powróci wybór jednej z dwóch postaci, w które będzie mógł wcielić się gracz. I jak podają twórcy, wybór ten będzie miał spory wpływ na rozgrywkę, gdyż bohaterowie oferować będą zupełnie inne podejście do walki i realizowania misji.

Assassin’s Creed Shadows wzbudza kontrowersje. Wszystko przez jednego bohatera

Poznaj splatające się losy Naoe, asasynki shinobi z prowincji Iga, oraz Yasuke, potężnego afrykańskiego samuraja z legend. W czasach burzliwego okresu późnego Sengoku ten nadzwyczajny duet odkryje swe wspólne przeznaczenie, zapoczątkowując nową erę w historii Japonii.

– brzmi oficjalny opis, który rzuca nieco więcej światła na to, z czym będziemy mieli do czynienia w najnowszej grze z serii Assassin’s Creed. Jednocześnie oficjalne zapowiedzi wywołały ogromne kontrowersje i szeroko zakrojoną dyskusję w mediach społecznościowych na temat obecności czarnoskórego bohatera w grze osadzonej w Japonii. Jednak część komentujących zapomina, że w tamtych czasach rzeczywiście w Japonii żył czarnoskóry samuraj o imieniu Yasuke.

Społeczność zarzuca jednak Ubisoft, że zamiast skupić się na rdzennych Japończykach, idzie w poprawność polityczną, która w rzeczywistości przeradza się w rosnące niezadowolenie wśród graczy. Mnie osobiście nie przeszkadza, że w grze wcielać się będziemy w czarnoskórego bohatera – nawet jeśli zbudzać on będzie kontrowersje. To w końcu gra wideo. I mimo, że sięga do historii, w tym przypadku w niczym się nie pomylono i fakt czarnoskórego samuraja żyjącego w Japonii w tamtych latach jest udokumentowany.

Assassin’s Creed Shadows nie dla wszystkich. Gdzie będzie można zagrać?

Wracając jednak do samej gry. Potwierdziły się również doniesienia, że wraz z Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft porzuca starą generację konsol. Najnowsza odsłona serii pojawi się wyłącznie na konsolach Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Gra będzie też dostępna na platformie grania w chmurze Amazon Luna, komputerach z systemem Windows oraz macOS. Zaskakujące jest to, że nowy Asasyn pojawi się na komputerach Mac – te jednak będą wymagały sprzętu działającego pod kontrolą procesorów Apple z serii M. Których dokładnie? Twórcy tego nie zdradzają. Pokazuje to jednak, że Ubisoft wierzy w sprzęty Apple, jako kolejną platformę, na których pojawiać się będą nowe tytuły studia. A warto przypomnieć, że już niebawem na iOS i iPadOS zadebiutuje poprzednia odsłona serii – Assassin’s Creed Mirage. Do uruchomienia wymagać będzie jednak najnowszego iPhone'a 15 Pro lub Pro Max lub jednego z mocniejszych iPadów Pro lub Air.

Premiera Assassin’s Creed Shadows zaplanowana jest na 15 listopada. Przedsprzedaż już ruszyła i to kilku wersji gry. Najtańsza, podstawowa edycja w wersji na konsole kosztuje 349 zł. Za edycję Ultimate zawierającą dodatkowo przepustkę sezonową, pakiet postaci Sekiryu, pakiet kryjówki Sekiryu, pięć punktów umiejętności, filtr czerwonego smoka dla trybu foto oraz wczesny dostęp pozwalający zagrać na 3 dni przed premierą kosztuje 579 zł.