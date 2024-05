SteelSeries Arctis Nova 5 wchodzą do gry – to połączenie jakości i przystępnej ceny

Piąta generacja słuchawek SteelSeries Arctis Nova wchodzi do gry. Kolejny model headsetu od uznanej skandynawskiej marki ma być połączeniem luksusu i cenowej przystępności – skorzystają z niego nie tylko posiadacze konsol nowej generacji i PC, ale też gracze mobilni.

Ponad 100 wstępnych ustawień dźwięku

Arctis Nova to uznana seria słuchawek gamingowych, doceniania nie tylko przez hobbystów, ale także profesjonalnych graczy. Arctis Nova 5 podtrzymuje wzornictwo poprzednich generacji, wyróżniając się jednak specyfikacją techniczną i wsparciem dedykowanego oprogramowania. Inżynierowie SteelSeries postawili sobie 3 cele: zapewnienie lepszego dźwięku w grach konsolowych, opracowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do gier, który będzie oferował jednocześnie wysoką jakość premium i przystępną cenę, a także zapewnienie graczom dłuższej i bardziej intensywnej rozgrywki. Niebawem na łamach Antyweb przekonamy się w praktyce, czy te założenia udało się zrealizować.

Źródło: SteelSeries

Tymczasem musimy bazować na informacjach podanych przez SteelSeries, a jest o czym mówić, bo Arctis Nova 5 zapowiadają się naprawdę nieźle. Neodymowe przetworniki magnetyczne mają zapewnić czyste tony wysokie, precyzyjne średnie i głębokie basy – niezależnie od gry czy słychanego utworu. Mikrofon ClearCast 2.X dostarczy zaś dwa razy większą przepustowość i dwa razy większą klarowność w porównaniu do poprzedników, a także obsługę dźwięku 32 kHz/16 bitów, dla lepszego komfortu rozmów.

Arctis Nova 5 to ponad 60 godzin bezprzewodowego grania. Twórcy mocno skupili się na zwiększeniu żywotności baterii, dbając także o szybkość ładowania – wystarczy 15 minut, by słuchawki działały przez kolejne 6 godzin.

Źródło: SteelSeries

Dużo uwagi poświecono aplikacji Artis Nova 5 Companion App oferującej graczom dostęp do ponad 100 ustawień audio. Dzięki niej mogą przygotować własne presety do różnych gier, w zależności od gatunku i indywidualnych preferencji. Wszystko to wyceniono na 599 zł niezależnie od dedykowanej platformy – Xboxa, PlayStation, Nintendo Switch i urządzeń mobilnych.