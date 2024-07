Poznaliśmy listę gier, które pojawią się do końca lipca w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Gorące lato trwa!

Wydawać by się mogło, że lipiec dopiero się zaczął, a już prawie mamy jego połowę. To doskonały moment dla PlayStation, by przedstawić listę gier, które w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium pojawią się w najbliższym czasie. Początek miesiąca dla posiadaczy podstawowego planu był całkiem atrakcyjny, a ci, którzy płacą więcej, również powinni być zadowoleni. Lipcowe PlayStation Plus Essential to Borderlands 3, NHL 24 oraz Among Us. Z tego zestawienia najciekawiej wypada ostatni tytuł, który wciąż cieszy się ogromną popularnością oferując zabawę dla wielu graczy. Pamiętacie, by je "odebrać". Jeśli przegapicie te gry w ramach PS+ i nie dodacie ich do swojego konta, przepadną i nie będziecie mogli w nie zagrać w ramach aktywnego abonamentu.

PlayStation Plus Extra i Premium. Co oferują te abonamenty?

Teraz poznaliśmy gry, które w lipcu pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z transmisji strumieniowej wybranych gier, także z poprzedniej generacji.

Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach subskrypcji. Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok – 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok – 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok – 630 zł

PlayStation Plus Extra i Premium w lipcu. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

16.07

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra, jak i Premium)

Remnant II – Standard Edition (PS5)

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion (PS4, PS5)

Mount & Blade II: Bannerlord (PS4, PS5)

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5 (PS4, PS5)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, PS5)

No More Heroes 3 (PS4, PS5)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4)

Deadcraft (PS4)

Steep (PS4)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Summoner (PS4, PS5) – gra z PS2

Ratchet and Clank Size Matters (PS4, PS5) – gra z PSP

Jeanne d’Arc (PS4, PS5) – gra z PSP

PS VR (Gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)