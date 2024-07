Netflix najwyraźniej ma już dość gry w rosyjską ruletkę. Po tym jak gigant VOD wyłożył przeogromny budżet (największy w swojej dotychczasowej historii) na "Problem trzech ciał" które okazało się, delikatnie mówiąc, umiarkowanym hitem — teraz firma stawia na pewniaka. Jeden z ich największych hitów wszech czasów otrzyma ogromny budżet. Właśnie ruszyły zdjęcia do nowego sezonu, który oprócz znacznie większych nakładów finansowych doczeka się także realizacji w nowej lokalizacji. Ekipa filmowa pożegnała się bowiem z Rumunią gdzie powstał pierwszy sezon — i tym razem całość zostanie zrealizowana w Irlandii.

Źródło: Netflix

Netflix stawia na "Wednesday". Firma pompuje ogromne nakłady w drugi sezon uwielbianego serialu

Lwia część informacji które napływają do nas na temat nowości serialowych jest nieoficjalna. Ale już teraz serwis Variety informuje, że pod względem nakładów finansowych drugi sezon "Wednesday" ma być największym projektem, jaki zrealizowano w Irlandii. Wszystko to jednak wygląda dość mgliście, jako że redakcja nie wdaje się w żadne szczegóły i nie podaje konkretnych kwot, które faktycznie Netflix ma inwestować w Europie. Biorąc pod uwagę jednak projekty sprzed lat (np. Gwiezdne Wojny, które kosztowały blisko 450 milionów dolarów) można zakładać, że nie są to małe sumy. Inwestycja jest na tyle znacząca, że na planie serialu mieli pojawić się lokalni politycy najwyższego szczebla — w tym premier Irlandii, Taoiseach Simon Harris. Bardzo pozytywnie wypowiedział się on o projekcie i takich inwestycjach na terenie kraju. Docenia on możliwość wspierania i prezentowania lokalnych talentów, a także promocję kraju na arenie międzynarodowej.

Źródło: Netflix

2. sezon "Wednesday" - zdjęcia już trwają

Zdjęcia do drugiego sezonu "Wednesday" ruszyły już kilka miesięcy temu — pierwszy raz o temacie zrobiło się głośno już w maju, kiedy cała ekipa miała wrócić na plan. Twórcy już wcześniej informowali, że w tej serii dużo więcej uwagi zostanie poświęconych samej rodzinie Addamsów, a do obsady dołączą kolejne gwiazdy — w tym Billie Piper czy Steve Buscemi. Niestety, data premiery drugiego sezonu "Wednesday" nie jest jeszcze znana.