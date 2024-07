Infinix Note 40 Pro+ 5G - najśredniejszy średniak do 2000 zł. Czy warto go kupić?

Marka Infinix zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Teraz firma wkracza na rynek z zupełnie nowym modelem: Infinix Note 40 Pro+ 5G. Co go wyróżnia?

Na półce smartfonów do 2000 zł w ostatnich miesiącach robi się dość tłoczno. To kwota która dla wielu figuruje jako średnia półka — choć w ostatnich latach ta granica została nieco przestawiona. Mimo wszystko w tej kwocie można znaleźć już całkiem solidne sprzęty, czy Infinix Note 40 Pro+ 5G również można do nich zaliczyć?

Infinix Note 40 Pro+ 5G - specyfikacja techniczna

Rodzaj produktu Smartfon Typ ekranu AMOLED

Zakrzywiony

LTPS Przekątna ekranu 6,78" Rozdzielczość ekranu 2436 × 1080 px Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz Częstotliwość odświeżania dotyku ekranu 360 Hz Ochrona ekranu Corning Gorilla Glass Procesor MediaTek Dimensity 7020 (2x 2.2 GHz, A76 + 6x 2.0 GHz, A55) Układ graficzny PowerVR BXM-8-256 Funkcje Akcelerometr

Czujnik światła

Czujnik zbliżeniowy

Czytnik linii papilarnych

Żyroskop

Czujnik promieniowania

e-kompas

Wibracje Aparat tylny 108 MP + 2 MP + 2 MP Przysłona aparatu tylnego ƒ/2,4 (2 MP)

ƒ/2,4 (2 MP) (makro)

ƒ/1,75 (108 MP) Aparat przedni 32 MP Przysłona aparatu przedniego ƒ/2,2 Lampa błyskowa Tak, poczwórna Nawigacja GPS Łączność Bluetooth

802.11 a/b/g/n/ac

NFC

Wi-Fi 5 Obsługa LTE B20 Tak Obsługa 5G Tak Dual SIM nano SIM + nano SIM + micro SD Dźwięk DTS

Hi-Res Audio

Widvine L1+ Pojemność baterii 4600 mAh Szybkie ładowanie Bezprzewodowe 20 W

Przewodowe 100 W System operacyjny XOS 14 Złącza USB-C Jasność 1300 nitów max Wysokość 164,28 mm Szerokość 74,5 mm Grubość 8,09 mm Waga 190 g Certyfikaty IP53 Dodatkowe informacje Pamięć UFS 2.2

Pamięć RAM LPDDR4X

Gama kolorów DCI-P3 Zestaw Etui ochronne

Ładowarka

Kabel USB-C

Fabryczna folia ochronna ekranu

Smartfon

Infinix Note 40 Pro+ 5G - pierwsze wrażenia. Zestaw na bogato!

Producenci smartfonów przyzwyczaili nas, że z każdym rokiem w pudełkach znajdujemy coraz mniej. Same kartony są mniejsze (co pozwala im taniej i efektywniej je transportować i składować), a przez to że w środku znajduje się coraz mniej — ich produkcja również jest bardziej opłacalna. W pudełku do Infinix Note 40 Pro+ 5G znajdziemy:

smartfon Infinix Note 40 Pro+ 5G;

ładowarkę 100W;

kabel ładowania USB-C;

ładowarkę bezprzewodową MagPad;

słuchawki douszne USB-C;

etui ze wsparciem bezprzewodowego ładowania magnetycznego MagCase;

szkło hartowane;

dokumenty.

Jak widać: trochę tego jest i bez wątpienia jest to jeden z tych zestawów, który robi ogromne wrażenie od wejścia. Coraz rzadziej w zestawach możemy znaleźć słuchawki — o całej reszcie akcesoriów nawet nie wspominając. Duży plus.

Infinix Note 40 Pro+ 5G w praktyce

Infinix na średniej półce różni sobie naprawdę dobrze — i często zgarnia pochwały za swoje urządzenia. Tutaj również ich nie zabraknie. Smartfon, podobnie jak jego odrobinę starsze rodzeństwo, oferuje konstrukcję z zakrzywionym na krawędziach ekranem. Cała konstrukcja zaś wykonana jest z tworzywa sztucznego — i ja miałem przyjemność korzystać z wariantu granatowego, który pokryty jest charakterystycznym wzorkiem. Wszystko to okraszone ogromną, zajmującą około 1/3 powierzchni, wyspą z aparatami. To dość charakterystyczny element który wydaje się być mocno przerysowany, ale niech was to nie zwiedzie. Mimo tej karykaturalności, niespecjalnie przeszkadza to na co dzień. A co najważniejsze: smartfon doskonale leży w dłoni — i to mimo swych pokaźnych rozmiarach (mowa tu o ekranie o przekątnej 6,78").

Tym co przykuwa uwagę od wejścia jest bez wątpienia ekran. Czy to najlepszy panel jaki znajdziecie w smartfonach? Absolutnie nie — jednak solidnej wielkości AMOLED oferujący rozdzielczość 2436 x 1080 pikseli i odświeżanie 120 Hz robi bardzo dobre wrażenie. Jeżeli chodzi o jasność — 1300 nitów wielu scenariuszach jest więcej niż wystarczające, ale w przypadku słonecznych dni widoczność pozostawia wiele do życzenia. Na plus jednak szerokie kąty widzenia. Mniej pozytywnie wypadają kolory, które jak dla mnie są wyjątkowo przerysowane (tj. nasycone) — i wiele zdjęć czy grafik które znam na wylot z różnych urządzeń wyglądały tam tak, jakby ktoś przesunął w programie suwak saturacji w prawo i zapomniał o tym, że to ma wyglądać przede wszystkim naturalnie.

Tym co nie przejdzie niezauważone bez wątpienia są również zakrzywione krawędzie. Coś, co we flagowcach odeszło już nie w niepamięć powróciło. Czy w chwale? Można dyskutować — i pewnie sporo w tym indywidualnych preferencji. Dla mnie to nigdy nie było ani wygodne, ani estetyczne, ani użyteczne — choć myślę że spora zasługa w wygodzie trzymania tak sporej konstrukcji leży właśnie w tychże krawędziach.

Jeżeli zaś chodzi o głośniki (dumnie sygnowane logiem JBL) - szału nie ma. I jeżeli próbujecie porównać je do dobrze brzmiących smartfonów z wyższej półki, to raczej nie będziecie specjalnie usatysfakcjonowani.

Tym co robi największe wrażenie jest... ładowanie! Smartfon oferuje akumulator o pojemności 4600 mAh, który spokojnie wystarcza na dzień-półtora regularnej pracy. Ale szybkie ładowanie (100W) robi ogromne wrażenie. W zaledwie kwadrans naładujemy smartfon od zera do 65%. Pełne naładowanie smartfona to kwestia niespełna 30 minut, co jest wynikiem fenomenalnym. na plus również opcja wyboru szybkości ładowania. Po podłączeniu ładowarki Infinix pyta nas która z nich nas interesuje: niska, pośrednia czy szybka. Poza szybkim ładowaniem przewodowym użytkownicy dostają w swoje ręce bezprzewodowe ładowanie 20W.

Oprogramowanie z bykami i aplikacjami, których wolałbym tam nie widzieć

Co producent to inne podejście do kwestii oprogramowania. Jedne nakładki są chwalone, inne ganione. XOS od Infinix budzi we mnie bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony: na tle niektórych konkurentów wypada naprawdę solidnie, czytelnie i intuicyjnie. Z drugiej jednak strony — w testowanym przeze mnie egzemplarzu recenzenckim było trochę byków w tłumaczeniu. Można to zrzucić na kwestię tego konkretnego oprogramowania, ale jeżeli korzystaliście z innych sprzętów Infinixa to prawdopodobnie wiecie, że one występują także w tych finalnych przeznaczonych na nasz rynek. Ponadto nie brakuje też narzędzi, które nie działają w naszym rodzimym języku.

Jej stabilność potrafi pozostawić nieco do życzenia, ale tym co mnie najbardziej irytuje bez wątpienia jest ilość preinstalowanych aplikacji. Aplikacji są dziesiątki — od autorskich rozwiązań Infinix, przez propozycje pokroju Carlcare, Instagram, TikTok, na YouTube, YT Music i Messengerze kończąc.

Na co dzień korzystając z kilku aplikacji, przełączając się między nimi, naprawdę wszystko działa responsywnie i nie trafiłem na większe problemy. Wnętrze urządzenia to nie jest w żadnym wypadku najwyższa półka — mowa o układzie MediaTek Dimensity 7020 z grafiką PowerVR BXM-8-256 i 12 GB RAM. W suchych testach wypada jak wypada, ale w praktyce - do codziennej pracy nie jest źle. Schody zaczynają się przy bardziej wymagających grach. Na starcie: nie jest źle. Ale spróbujcie pograć dłużej w co bardziej wymagające gry i nagle okaże się, że ta solidna wydajność spada, podobnie jak klatki w uruchomionych produkcjach.

Aparaty fotograficzne: wielka wyspa, akceptowalne fotografie. Tyle

Jeżeli liczycie że wraz z tą wielką wyspą na aparaty doczekamy się wielkich możliwości fotograficznych - to nic z tych rzeczy. Smartfon oferuje podstawową matrycę o 108 MP (f/1.75) wspieraną przez makro 2MP (f/2.4) i czujnik głębi (jw). Z fatalnych informacji: zabrakło tu szerokiego kąta. Trzykrotny zoom nie wygląda jakoś spektakularnie, macro - jest akceptowalnie. Ogólnie zdjęcia za dnia są w porządku, ale nie jest to nic spektakularnego, jak mogłaby sugerować ogromna wyspa na aparaty zajmująca 1/3 powierzchni telefonu. Szału nie robi też aparat do selfie.

1 / 23

Infinix Note 40 Pro+ 5G: czy warto kupić najnowszego Infinixa?

Półka smartfonów do 2000 zł stale się zagęszcza. Można tam wybierać i przebierać — i wszystko rozbija się o osobiste preferencje użytkowników. Infinix Note 40 Pro+ 5G to taki najśredniejszy średniak - z ogromnym asem w rękawie w postaci szybkiego ładowania i naprawdę solidnego ekranu, który odpycha jedynie przesadzonymi kolorami. Poza tym zabrakło mi tam obiektywu szerokokątnego. Ale bogaty zestaw, robiąca bardzo dobre wrażenie konstrukcja i perspektywa szybkiego spadku cenowego sprawia, że nawet jeśli nie kupicie go teraz — warto ten smartfon mieć na oku. W swojej klasie jest po prostu solidną opcją!