Studio twórców Gothica zamknięte. Co dalej z remakiem?

Już od jakiegoś czasu mogliśmy usłyszeć o nieciekawej sytuacji finansowej u twórców Gothica. Pomimo obietnic deweloperów, żeby fani nie spisywali ich na straty, firma została zamknięta. Wiele osób zastanawia się, co w takim wypadku dalej z Remakiem pierwszej odsłony serii.

Piranha Bytes zamknięte…

Fot. THQ Nordic

W Polsce o niemieckim Piranha Bytes słyszał prawie każdy. To właśnie nasi sąsiedzi odpowiadają za stworzenie serii Gothic, która wśród Polaków uchodzi za prawdziwą legendę. Na początku tego roku wszystkich fanów poinformowano o tym, że w firmie nadeszła ciężka sytuacja finansowa. Twórcy jednak dawali konsumentom nadzieje, prosząc, aby ci nie spisywali ich na straty.

Co w takim razie się zmieniło, że nagle mówimy o definitywnym zamknięciu studia? CD Action od jakiegoś czasu miał kontakt z pracownikami niemieckiego studia. Jeden z byłych deweloperów zdradził im, że firma upadła już pod koniec czerwca. Pomimo nadziei pod postacią zainteresowanych inwestorów, ostatecznie nikomu nie udało się wykupić Piranha Bytes.

Co stoi za sukcesem Gothica?

O Gothicu bardzo często mówi się, że osiągnął ogromny sukces. Prawda jest taka, że poza granicami naszego kraju nie przyciągnął do siebie sporej rzeszy odbiorców. W głównej mierze to właśnie Polacy go pokochali.

Czynnikiem wyróżniającym dla serii jest fenomenalny polski dubbing i wypowiadane za jego sprawą kwestie. Do tego dochodzi również bogate uniwersum, ciekawa fabuła i średniowieczna fantastyka. Człowiek, przemierzając świat Gothica nawet w 2024 roku może poczuć naturalność produkcji.

Fani aż po dziś chętnie wracają do tego tytułu, tworzą przeróbki z nim związane, czy również projektują własne lokacje i historie.

Gothic remake stoi pod znakiem zapytania?

Fot. THQ Nordic

To raczej pytanie, które najczęściej przechodzi przez głowę. W końcu już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o zaawansowanych pracach nad w pełni odświeżoną wersją gry. I choć Piranha Bytes zostaje zamknięte po ponad 20 latach działalności, to fani kultowej produkcji mogą spać spokojnie.

Gothic remake opracowywany jest przez zupełnie inne studio, Alkimia Interactive.

Tymczasem autorzy odpowiedzialni za stworzenie Gothica nie dają się stłamsić ciężkiej sytuacji. Postanowili oni założyć nową firmę o nazwie Pithead Studio. Na razie wiadomo, że wciąż chcą trzymać się gier z gatunku RPG.