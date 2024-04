Gra o tron to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych seriali w historii, który przyciągał przed ekrany miliony widzów. Główna produkcja, oparta na powieściach George'a R.R. Martina, zakończyła się emisją 8 sezonu w 2019 roku, ale fani wciąż odczuwali niedosyt. Dlatego też HBO zdecydowało się płynąć dalej na fali popularności Got, wypuszczając Ród Smoka i pracując nad kolejnym spin-offem, tym razem poświęconym postaci Jona Snowa. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem – nie mamy dobrych wieści dla fanów Kita Haringtona.

Jon Snów zbyt nudny na własny serial?

Pierwsze szczegóły o serialu poświęconym nieopowiedzianej historii Jona Snowa usłyszeliśmy w 2022 roku. Snow odegrał kluczową rolę w fabule Gry o tron i stał się ulubieńcem wielu widzów, ale sympatia do bohatera okazała się niewystarczająca. Okazuje się bowiem, że przez ostatnie lata prace nad spin-offem toczyły się w ślimaczym tempie, a twórcy najzwyczajniej w świecie nie byli w stanie wymyślić wciągającej historii z Jonem Snow w roli głównej.

Aktor przekazał w wypowiedzi dla Screen Rant, że serial został przez HBO zakopany pod ziemię, a prace rozwojowe nie są już prowadzone. Zabrakło oryginalnych pomysłów na wciągającą historię, która mogłaby zbliżyć się jakością do Gry o tron czy Rodu Smoka. Co prawda niewydany serial nie został jeszcze w stu procentach skazany na zapomnienie, ale z wypowiedzi Kita Haringtona wynika, że na ten moment nie ma żadnej nadziei na wznowienie prac i dalszy rozwój projektu.

Zamiast tego HBO skupi się teraz na nadchodzącym A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, opartym na Opowieści z Siedmiu Królestw, autorstwa George'a R.R. Martina.

