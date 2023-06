Rok nowego PlayStation Plus. Nowe gry i jeszcze więcej korzyści dla graczy

Sony świętuje pierwsze urodziny odświeżonego PlayStation Plus. Firma przedstawia listę gier, które do "katalogu gier" w ramach abonamentów Extra i Premium dołączą w przyszłym tygodniu. Zapowiada się interesująco!

Czerwiec to prawdziwe święto dla fanów elektronicznej rorywki - prezentacje, premiery i zapowiedzi nowych tytułów. Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward i majowe PlayStation Showcase. Do wyboru do koloru. Gier pokazanych w ostatnich tygodniach jest naprawdę wiele. Zanim jednak zagracie w zapowiedziane produkcje, warto nadrobić zaległości - w szczególności jeśli posiadacie aktywny abonament PlayStation Plus. Sony zaprezentowało rozpiskę tytułów dla dwóch droższych abonamentów: PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. 20 czerwca w ramach tych planów pojawi się 28 gier:

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Hundred Days - Winemaking Simulator (PS4/PS5)

Redout 2 (PS4/PS5)

MX vs ATV Legends (PS4/PS5)

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (PS4/PS5)

My Friend Peppa Pig (PS4/PS5)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4/PS5)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

ELEX 2 (PS4/PS5)

Lonely Mountains: Downhill (PS4)

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York (PS4)

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

Forager (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Thief (PS4)

Trzeba przyznać, że to całkiem interesujące zestawienie, które z pewnością zainteresuje wszystkich graczy, także tych, którzy skorzystali z ostatniej promocji na zakup jednego z droższych abonamentów. Ci, którzy zdecydowali się na plan Playstation Plus Premium otrzymają jeszcze w tym miesiącu gry z katalogu klasyków:

Killzone: Liberation (z konsoli PlayStation Portable - PSP)

Worms (z konsoli PlayStation)

Herc's Adventure (z konsoli PlayStation)

Coded Soul (z konsoli PlayStation)

Rok odświeżonej oferty PlayStation Plus. Moc atrakcji dla graczy

Jednak to jeszcze nie nie koniec. Sony zapowiada, że już w przyszłym tygodniu ruszy specjalna kampania promocyjna związana z obchodami pierwszych urodzin odświeżonej oferty PlayStation Plus. Na co mogą liczyć gracze? Choć firma nie zdradza wszystkich szczegółów, wiemy, że od 20 czerwca, przez 10 dni możecie liczyć na darmowe awatary, które powstały na podstawie dostępnych w katalogu PlayStation Plus grach - jeśli jesteście aktywnymi subskrybentami usługi, spodziewajcie się wiadomości e-mail z kodami do zrealizowania w PlayStation Store. Będzie też coś dla tych, którzy wykonują zadania w ramach PlayStation Stars - "programu lojalnościowego", w którym do zdobycia są cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. W ramach urodzinowej akcji, na graczy czekają specjalne sygnety, które zdobędziecie grając w różne gry:

PlayStation Plus Celebration: Game Catalog

Nagrodę odblokują gracze posiadający abonament Plus Extra lub Premium, którzy zagrają w jeden z podanych tytułów:

Final Fantasy VII Remake

Demon’s Souls

Yakuza Kiwami

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Assassin’s Creed The Ezio Collection

PlayStation Plus Celebration: Classic Catalog

Nagrodę odblokują gracze posiadający abonament Plus Premium, którzy zagrają w cztery klasyczne gry. Które konkretnie? Szczegóły poznamy za kilka dni wraz z udostępnieniem wskazówek.

PlayStation Plus Celebration: Game Trials

Nagrodę odblokują gracze posiadający abonament Premium, którzy zagrają w jeden z podanych tytułów dostępnych w katalogu wersji próbnych:

God of War Ragnarök

MLB The Show 23 (PS4)

The Last of Us Part I

Dying Light 2

Stay Human (PS4 & PS5)

W dniach 20-30 czerwca trwać będzie także konkurs, w którym do wygrania będzie konsola PlayStation 5 w zestawie z goglami PS VR2. Niestety, na ten moment wszystko wskazuje, że nie będą mogli w nim wziąć udziału gracze z Polski.