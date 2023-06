10 gorących zapowiedzi gier. Tych trailerów nie chcecie przegapić!

W tym roku zabrakło targów E3. Ale półmetek roku to zawsze dobra okazja by opowiedzieć co nieco na temat projektów, które zmierzają na konsole i komputery. Dlatego też kilka dni temu oczy świata zwrócone były ku prezentacji Summer Games Festival , zaś dzisiaj kwitnie dyskusja po pokazie Xbox Games Showcase oraz PC Gaming Show. Obu nieco przeciągniętych, ale co by nie mówić — po brzegi wypakowanych trailerami i zapowiedziami!

Najlepsze trailery z Xbox Games Showcase i PC Gaming Show. Tego nie chcecie przegapić!

W sumie na obu tych pokazach pojawiło się kilkadziesiąt gier. Jedną z najbardziej wypatrywanych nowości było bez wątpienia DLC do Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Wielki nieobecny czwartkowego eventu, w którego mieliśmy już przyjemność zagrać. Pierwszymi wrażeniami z dodatku do Cyberpunka podzielił się Kacper — dlatego sam pozwolę sobie przejść do innych fajnie wyglądających gier, do których trailerami się wczoraj podzielono.

Clockwork Revolution

Steampunkowy setting i charakterystyczne kolorki przywiodły na myśl Bioshocka. Jak się okazało — niesłusznie, bowiem Clockwork Revolution to nowy RPG od inXile Entertainment. Gra zabierze nas do żywej metropolii Avalon, a także zapewni nam podróże w czasie do wielkich w historii momentów. Wszystko to okraszone paletą barwnych postaci i wartką akcją! Na tę chwilę wiadomo, że gra pojawi się na konsolach Xbox Series X/S oraz PC. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Dune: Awakening

Diuna to jedna z tych marek, które od lat mają przeogromne rzesze fanów. A miała też szczęście dostać co najmniej kilka solidnych gier. I Dune: Awakening od Funcom wydaje się być kolejną taką zabawą. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale trailer wygląda naprawdę apetycznie!

Fable

Fable to jedna z tych uwielbianych serii gier, których gracze nigdy nie mają dość. Kreowane w nich światy od samego początku są immersyjne, a długie przerwy między kolejnymi grami w serii skutecznie zaostrzają apetyt. Kilkanaście lat czekania na nowe Fable sprawia, że mimo iż najnowszy trailer nie zdradza zbyt wiele, wciąż przyprawił wielu o szybsze bicie serca. Niestety, złe wieści są takie, że twórcy jeszcze ani słowem nie pisnęli o dacie (czy chociażby przybliżonej dacie) premiery nowego Fable.

Frostpunk 2

Jeżeli czekacie na kontynuację hitu 11 bit studios to mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że gra powstaje, wygląda dobrze i czaruje na nowym trailerze który możecie zobaczyć poniżej. Zła zaś jest taka, że we Frostpunka 2 zagramy dopiero w przyszłym roku.

Nowości od Atlusa: Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica i Metaphor: ReFantazio

Na prezentacji nie zabrakło też nowości od Atlusa. Co prawda nowościami były one kilka dni temu, nim trailery przeciekły do sieci i zostały rozłożone na czynniki pierwsze, ale dla dobra sprawy — możemy poudawać że pierwszy raz nowości zaprezentowano wczoraj. Zgodnie z przeciekami: świat nareszcie doczeka się nowej wersji Persony 3 — tym razem w wydaniu FES (z PlayStation 2), a nie mobilnego portu z PSP. Ponadto taktycznej gry z postaciami w wersji SD doczeka się Persona 5. Pierwsza z nich trafi do gracy na początku 2024, druga zaś — jeszcze w listopadzie.

Ale jakby tego było mało, na imprezie pojawiła się też zupełna nowość — Metaphor: ReFantazio. To najwyraźniej nowy projekt w uniwersum SMT, który chce być gdzieś pomiędzy współczesnością, a średniowiecznym settingiem. Co gorsza — na trailerze rusza się paskudnie, co... no nie da się ukryć: nie napawa optymizmem.

Starfield

"Skyrim w kosmosie", jak od pierwszych zapowiedzi wielu zapatruje się na Starfield, nareszcie doczekał się (tym razem już chyba) ostatecznej daty premiery. Rozbudowane RPG to pierwsza nowa marka Bethesdy od ponad dwóch dekad — i oczekiwania z nią związane są kosmiczne. Stąd też 45-minutowy segment poświęcony wyłącznie jednej produkcji, w którym twórcy szerzej opowiedzieli o różnych aspektach zabawy i pokazali nowe fragmenty z zabawy. Zabawa startuje 6. września!

Star Wars: Outlaws

Jeżeli nie macie jeszcze dość gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen — to dobrze się składa. Ubisoft pracuje właśnie nad świeżą grą z otwartym światem, która w przyszłym roku ma trafić na konsole i komputery! Na tę chwilę twórcy byli dość oszczędni w swoich zapowiedziach, ale już dziś na imprezie Ubi mamy poznać więcej szczegółów dotyczących gry.

Still Wakes the Deep

The Chinese Room (m.in. Dear Esther) pochwalili się swoją nową grą. Osadzoną w latach 70. ubiegłego stulecia produkcją w której akcję obserwować będziemy z perspektywy pierwszej osoby. Pełną niepewności i strachów historię przeżyjemy na początku przyszłego roku na konsolach Xbox, PC (gdzie dostępna będzie od razu w abonamencie Game Pass) oraz PlayStation 5.