GTA w świecie Star Wars i Avatar udający Far Cry. Podsumowanie Ubisoft Forward

Avatar: Frontiers of Pandora

Gra z uniwersum filmów Jamesa Camerona, które rozbiły bank w kinach, wygląda jak… niebieski Far Cry. Produkcja będzie działać na nowej wersji silnika Snowdrop i przedstawi losy Na’vi, który wyruszy na nieodkrytą dotąd część planety Pandora. Całość bez dwóch zdań wydaje się interesująca, jednak czy oklepana już formuła w nieco innej szacie to sposób na sukces? Chociaż gra miała pierwotnie zadebiutować w zeszłym roku, to finalnie pojawi się 7 grudnia tego roku. Avatar: Frontiers of Pandora będzie dostępne na komputerach osobistych z systemem Windows, konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S oraz w usłudze Amazon Luna.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed to jedna z tych serii, których świat nigdy nie ma dość. Z każdą kolejną odsłoną Ubisoft udowadnia, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa — i mimo że czasem gracze narzekają na znużenie, za dużo zadań i że jeszcze nie zdążyli skończyć jednej części, a już jest kolejna... to teraz wyposzczeni z przyjemnością wskoczą ku nowym przygodom. Assassin's Creed Mirage przywróci ducha starych części i nie będzie już RPG, tak jak Origins, Odyssey czy Valhalla. Premiera gry już 12 października tego roku na PC i PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Skull and Bones

Nowa marka Ubisoftu, w której będziemy mogli sprawdzić jak to jest być... piratem. Symulator piratów obiecuje zabrać nas w niesamowitą podróż po bezkresnych wodach, ale wcześniej trzeba będzie skompletować drużynę... no i przede wszystkim mieć czym pływać. Brzmi intrygująco, jednak pomimo nowego materiału i informacji o zamkniętej becie, która będzie dostępna od 25 do 28 sierpnia, o dacie premiery ani widu, ani słychu.

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws to pierwsza w historii gra z uniwersum Gwiezdnych wojen z otwartym światem. Nadchodząca produkcja Ubisoftu wygląda jak Grand Theft Auto w kosmosie, a za cały projekt odpowiadają twórcy The Division. Główną bohaterką jest Kay Vess — zyskująca reputację łotrzyca, która pragnie rozpocząć nowe życie jako wolna osoba. Towarzyszy jej włochaty słodziak o imieniu Nix, który będzie wspierał bohaterkę w szalonym planie… dostania się na listę najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce. Ubisoft, proszę, nie zepsujcie tego. Premiera gry w 2024 roku na PC, PS5 i XSX|S.

The Crew Motorfest

Ubisoft chce mieć swoją Forzę Horizon. The Crew Motorfest zabierze nas na mnóstwo dynamicznych i kolorowych wyścigów, które zrobią na graczach ogromne wrażenie — a samochody nie będą jedynymi pojazdami, którymi będziemy mogli kierować. Pojedynki samochodów rodem z Japonii, bujna dżungla pełna zieleni i mocnego słońca… a to dopiero mała część całości. The Crew Motorfest pojawi się 14 września tego roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

XDefiant

XDefiant, darmowa strzelanka z widokiem z pierwszej osoby od Ubisoft, doczekała się nowego materiału. Twórcy zapowiedzieli, że otwarte beta testy tej produkcji wystarują 21 i potrwają do 23 czerwca. Ubi ma wielkie plany co do rozwoju tej gry — a co wyjdzie? Czas pokaże. Tytuł będzie dostępny na komputerach osobistych z systemem Windows, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz na platformie Luna.

Pozostałe gry pokazane na Ubisoft Forward

Oto wszystkie pozostałe gry, które pokazano podczas konferencji: