PlayStation 5 jest już na rynku ponad 2 lata i do tej pory cieszy się raczej dobrą opinią pod względem niezawodności. Okazuje się jednak, że konsola może mieć problemy wynikające z zastosowania ciekłego metalu. Mogą się one ujawnić się szczególnie wtedy gdy stoi w pozycji pionowej.

PlayStation 5 czasami przecieka

Sercem Sony PlayStation 5, podobnie zresztą jak konsol Microsoftu, jest układ APU zaprojektowany przez firmę AMD. Ten jeden, sporych rozmiarów chip skrywa w sobie ośmiordzeniowy procesor (CPU) oraz wydajny układ graficzny (GPU) i to on w największej mierze odpowiada za zużycie energii całej konsoli. Co za tym idzie, do jego chłodzenia potrzebny był naprawdę bardzo wydajny układ (stąd między innymi spore rozmiary samej konsoli). Aby poprawić przewodność cieplną, Sony zamiast zwykłej pasty termoprzewodzącej zastosowało tzw. ciekły metal, który łączy układ krzemowy z radiatorem konsoli. Ciekły metal to mieszanka indu i galu, która w temperaturze pokojowej ma konsystencję cieczy. Dzięki temu idealnie wypełnia wszystkie nierówności i zapewnia najlepszą przewodność cieplną.

Niestety ma też swoje wady, jako, że jest to metal, to przewodzi również prąd. I niestety okazuje się, że będąc w stanie ciekłym, może wyciec poza obszar samego krzemowego rdzenia powodując zwarcie na płycie głównej. Wygląda na to, że w niektórych konsolach aplikacja tego środka nie była do końca poprawna i metal faktycznie wyciekł poza układ APU powodując uszkodzenia konsoli. Nie są to nagminne przypadki, konsol przez 2 lata sprzedano już ponad 30 mln, a o problemie dowiadujemy się dopiero teraz, ale jak możecie przeczytać w poniższej dyskusji na Twitterze, firmy naprawiające elektronikę mają z nimi co jakiś czas do czynienia. Na szczęście w większości takich sytuacji usunięcie nadmiaru ciekłego metalu pomaga.

Jeden z brytyjskich YouTuberów wpadł nawet na pomysł jak poprawić "fabrykę" i lepiej zabezpieczyć konsolę Sony przed takim uszkodzeniem. W jego przypadku ciekły metal wylał się w obrębie samego APU, gdzie był schowany pod folią izolacyjną i początkowo pozostał niezauważony (polecam obejrzeć materiał od ~14 minuty). Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, TheCode3r zabezpieczył PCB wokół krzemowego APU przy pomocy specjalnego środka izolującego. W ten sposób nawet jeśli nadmiar ciekłego metalu wycieknie w przyszłości, to nie powinien mieć wpływu na działanie samej konsoli, chyba, że wycieknie poza obręb metalowej ramki na pozostałą część płyty głównej.

Mam PlayStation 5, co robić, jak żyć?

Tak jak wspominałem, powodów do paniki nie ma. Liczba udokumentowanych przypadków, gdzie winny był wyciek ciekłego metalu jest marginalna na tle całej sprzedaży konsol PS5, ale tak naprawdę nie znamy skali problemu. Od premiery konsoli mija dopiero 2 lata, więc pierwsi klienci zaczynają tracić gwarancję (przynajmniej w Europie) i nie wiemy jak wiele takich przypadków było naprawianych w jej ramach. Za kilka miesięcy problem może się nasilić. Jest jednak coś co można zrobić już teraz aby uniknąć problemów. Wystarczy postawić konsolę w pozycji poziomej. Problem z wyciekiem pojawia się tylko wtedy gdy konsola stoi pionowo, a to za sprawą siły grawitacji. Zdaje sobie sprawę, że PS5 lepiej wygląda na stojąco i zajmuje wtedy mniej miejsca, ale może dla spokoju ducha lepiej wygospodarować nieco miejsca na pozycję leżącą? Decyzja należy do Was.