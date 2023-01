Pierwsze zestawy PlayStation VR2 trafią do klientów już za nieco ponad miesiąc, 22 lutego i Sony powoli przygotowuje się do tej premiery. Jak do tej pory zapowiedziano 11 gier zgodnych z nową platformą, a dzisiaj Sony dorzuca do tego kolejne 13 tytułów, które mają być gotowe na premierę.

PlayStation VR2 z całkiem bogatą biblioteką gier

Wiele osób było zawiedzionych tym, że gry z pierwszej wersji PlayStation VR nie są kompatybilne z nową platformą. Sony jednak postarało się aby gracze mieli w czym wybierać, na PSVR2 trafi większość tytułów dostępnych obecnie na innych platformach wirtualnej rzeczywistości. Już w dniu premiery, czyli 22 lutego do wyboru mamy mieć ponad 24 różnych gier. Sony obiecuje jednak, że do końca marca ich lista powiększy się aż do 37 tytułów, które widać na poniższej grafice. Gracze będą mieli zatem w czym wybierać, aby osłodzić sobie koszty zakupu całego zestawu, który w Polsce wyceniony został na 2999 złotych.

Dla przypomnienia specyfikacja PSVR2 wygląda jak w tabelce poniżej. Największą zaletą nowego zestawu nad PSVR2 jest obecność tylko pojedynczego przewodu, który nie powinien być dużym ograniczeniem. W przypadku PSVR kabli było znacznie więcej i mocno ograniczały mobilność.

Ekrany OLED Rozdzielczość 2000 x 2040 pikseli na jedno oko Odświeżanie 90 Hz, 120 Hz Rozstaw Regulowany Pole widzenia Ok. 110 stopni Czujniki Sześcioosiowy czujnik ruchu (żyroskop trzyosiowy, akcelerometr trzyosiowy), Czujnik zbliżeniowy na podczerwień Kamery 4 kamery śledzące ruch głowy, po jednej kamerze IR śledzącej ruch oczu Funkcje dodatkowe Wbudowane wibracje Łączność USB-C Audio wbudowany mikrofon i złącze mini-jack

Alfabetyczna lista gier na PSVR2

Jednym z najciekawszych tytułów dostępnych na PSVR2 będzie z pewnością Horizon VR: Call of the Mountain, ale Sony ma znacznie więcej asów w rękawie. Twórcy Gran Turismo 7 zapowiedzieli aktualizację, która wprowadza kompatybilność z platformą wirtualnej rzeczywistości co pozwoli na całkiem nowe doznania w wyścigach samochodowych. Podobna aktualizacja pojawi się także dla Resident Evil Village, a dla tych którzy chcieliby się jeszcze bardziej przestraszyć ciekawym wyborem może być Before Your Eyes. Co więcej twórcy kilku gier dostępnych na PSVR zapowiadają darmowe aktualizacje dla swoich tytułów, które wprowadzą kompatybilność z PSVR2. W ten sposób będzie można zagrać w NFL Pro Era, Pistol Whip, Puzzling Places, Song in the Smoke: Rekindled, Synth Riders oraz Zenith: The Last City. Wszystkie tytuły znajdziecie na poniższej liście.

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, launch window)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, launch window)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, launch window)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (via free update to PS5 version of GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, purchase includes PS VR and PS VR2 versions)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., free PS VR2 upgrade)

No Man’s Sky (Hello Games, launch window)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, free upgrade)

Puzzling Places (Realities.io, free upgrade)

Resident Evil Village (Capcom, via free update to PS5 version of RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive, free upgrade)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, launch window)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, free upgrade)

źródło: PlayStation