Wiosna w barwach PlayStation Plus. W co zagrać w kwietniu?

Dopiero co pisaliśmy o tym, co ciekawego w ramach PlayStation Plus pojawi się w marcu, a już poznaliśmy rozpiskę gier, jakie do katalogu podstawowego abonamentu zadebiutują w kwietniu. Będzie w co grać!

Kilka ostatnich miesięcy w podstawowym planie PlayStation Plus Essential to sporo dobrych tytułów dla każdego, choć o hitach mówić nie można. W zamykającym rok kwartale mieliśmy m.in. premierowe Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha, MLB The Show 24, Little Nightmares II, WWE 2K24, remake Dead Space oraz Doki Doki Literature Club Plus!Były też takie produkcje, jak Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo, czy Death Note Killer Within. W grudniu na graczy czekały Temtem, Aliens: Dark Descent, czy świetne kooperacyjne It Takes Two, w które warto zagrać.

Reklama

Styczeń, luty i marzec tego roku przyniosły Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable: Ultra Deluxe, Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac, Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate i Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Jeszcze przez kilka dni możecie przypisać do swoich kont te trzy ostatnie tytuły, które zostały udostępnione w ramach marcowej aktualizacji PS+. Po 1 kwietnia nie będzie ich można pobrać, jeśli nie zostały wcześniej "zaklepane". A co pojawi się w kwietniu?

PlayStation Plus Essential w kwietniu 2025

1 kwietnia w ofercie PS+ Essential pojawią się: