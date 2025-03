PlayStation w marcu rozpieszcza graczy. Za odpowiednią cenę

Już w przyszłym tygodniu pojawią się nowe gry dla posiadaczy abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Gracze będą mieli w co grać!

Marcowa rozpiska PlayStation Plus Essential zaskoczyła graczy naprawdę mocnymi produkcjami. W tym miesiącu na graczy opłacających najtańszy abonament PS+ czeka Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Do wyboru do koloru, tym bardziej, że ostatnia produkcja to aż 13 różnych gier ze świata Żółwi Ninja, które z pewnością będą znajome fanom klasycznych gier wideo z tego uniwersum sprzed kilkudziesięciu lat. Jednak marzec wciąż trwa i poznaliśmy rozpiskę tytułów, które w najbliższych dniach trafią do posiadaczy droższych planów: PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium.

Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (LEGO Horizon Adventure, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man 2, Stellar Blade, czy wiele, wiele innych) oraz skorzystacie z grania w chmurze wybranych gier, także z poprzedniej generacji.

Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier (a dzieje się to w miarę regularnie choć bez większych zapowiedzi), nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach subskrypcji. Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok – 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok – 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok – 630 zł

A co dla posiadaczy PS+ Extra i PS+ Premium pojawi się w najbliższych dniach?

PlayStation Plus Extra i Premium w marcu. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

18.03 pojawią się

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

UFC 5 (PS5)

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

Arcade Paradise (PS4, PS5)

Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5)

You Suck at Parking (PS4, PS5)

Syberia – The World Before (PS4, PS5)

KATALOG GIER VR (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Arcade Paradise VR (PS VR2)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Armored Core (PS4, PS5) – gra z PSX

Armored Core: Project Phantasma (PS4, PS5) – gra z PSX

Armored Core: Master of Arena (PS4, PS5) – gra z PSX

Warto też przypomnieć, że w lutym zapowiedziano kilka gier na kolejne miesiące. Będą to dwa tytuły niezależne, które zadebiutuje w katalogu gier PlayStation Plus Extra i Premium wiosną i latem tego roku. To Blue Prince (wiosna) i Abiotic Factor (lato), natomiast Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 zadebiutuje 15 kwietnia.