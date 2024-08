PlayStation czy Xbox? Nic z tych rzeczy. To oni są królami rynku

Nintendo Switch zadebiutowało na rynku w 2017 roku i po siedmiu latach nadal odnosi sukcesy. Pomimo licznych spekulacji, że Nintendo powinno wejść w nową generację, ponieważ obecny sprzęt nie obsługuje niektórych gier, japońska firma przez długi czas unikała oficjalnych zapowiedzi następcy Switcha. Podczas majowej prezentacji rocznego raportu finansowego, prezes Nintendo potwierdził, że prace nad nową generacją konsoli są już w toku, a oficjalna zapowiedź nastąpi najpóźniej do końca marca 2025 roku. Te lakoniczne informacje zostawiły fanów z jedną informacją – następca powstaje, jednak przyjdzie nam jeszcze nieco na niego poczekać.

Teraz, 3 miesiące później, Nintendo podsumowuje swój ostatni kwartał, z którego dowiadujemy się, że na przestrzeni ostatnich 7 lat konsola Nintendo Switch rozeszła się w nakładzie przekraczającym 143,42 mln egzemplarzy. I choć wciąż do rekordu ustawionego przez PlayStation 2, którego sprzedaż zatrzymała się na poziomie przekraczającym 155 mln egzemplarzy, jeszcze trochę brakuje, Nintendo zajmuje pozostałe dwa miejsca na podium z Nintendo DS na drugim miejscu z wynikiem sprzedaży na poziomie 154,02 mln i Nintendo Switch zamykającym stawkę.

A jak Nintendo radziło sobie w minionym kwartale?

W maju 2024 roku premierę miała gra Paper Mario: The Thousand-Year Door, która sprzedała się w liczbie 1,76 miliona egzemplarzy. W czerwcu 2024 roku wydano grę Luigi's Mansion 2 HD. Ta sprzedała się na poziomie 1,19 miliona sztuk. Łącznie trzy tytuły, wliczając w to gry od innych wydawców, przekroczyły milion sprzedanych kopii. W ostatnich miesiącach sprzedaż konsol Nintendo Switch wyniosła 2,10 miliona sztuk, a sprzedaż oprogramowania osiągnęła 30,64 miliona egzemplarzy.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku fiskalnego wyniki były niższe. Wówczas sprzedaż była znacznie wyższa, napędzana przez premierę gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom w maju 2023 roku. W porównaniu do tego samego okresu sprzedaż sprzętu spadła o 46,3%, a sprzedaż oprogramowania zmniejszyła się o 41,3%. Mimo spadku sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku, Nintendo Switch nadal utrzymuje silną pozycję na rynku dzięki popularnym tytułom i lojalnej bazie fanów.

Lista najpopularniejszych gier Nintendo na Switch. 10 tytułów sprzedających się najlepiej

Źródło: Nintendo / Illumination

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało liczby najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch wydawanych przez Nintendo. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe – 62,90 mln egzemplarzy

– 62,90 mln egzemplarzy Animal Crossing: New Horizons – 45,85 mln egzemplarzy

– 45,85 mln egzemplarzy Super Smash Bros. Ultimate – 34,66 mln egzemplarzy

– 34,66 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,05 mln egzemplarzy

– 32,05 mln egzemplarzy Super Mario Odyssey – 28,21 mln egzemplarzy

– 28,21 mln egzemplarzy Pokémon Sword / Pokémon Shield – 26,35 mln egzemplarzy

– 26,35 mln egzemplarzy Pokémon Scarlet / Pokémon Violet – 25,29 mln egzemplarzy

– 25,29 mln egzemplarzy Super Mario Party – 20,84 mln egzemplarzy

– 20,84 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20,80 mln egzemplarzy

– 20,80 mln egzemplarzy New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,61 mln egzemplarzy

A to jeszcze nie koniec cyklu życia konsoli. Nintendo zapowiedziało jeszcze kilka tytułów, które na tym sprzęcie pojawi się do końca roku i w 2025 r. To między innymi The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26 września), Super Mario Party Jamboree (17 października), Mario & Luigi: Brothership (7 listopada), Donkey Kong Country Returns HD (16 stycznia 2025 r.) i Metroid Prime 4: Beyond (2025 r.). Można podejrzewać, że najnowsza odsłona Metroid Prime 4: Beyond będzie również jednym z tytułów startowych następcy Nintendo Switch. O konsoli wciąż nie wiemy kompletnie nic. Japońska firma trzyma w nas napięciu i będzie trzymać do momentu, aż zdecyduje się na ujawnienie szczegółów!