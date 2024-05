Następca Nintendo Switch oficjalnie potwierdzony. Co wiemy o nowej konsoli?

Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy wiele przecieków, plotek i dyskusji na temat następcy Nintendo Switch – konsoli, która na rynku zadebiutowała w 2017 r. Sprzęt wciąż cieszy się ogromną popularnością sprzedając się w nakładzie przekraczającym 141 mln egzemplarzy. Podobnie jest z grami – w szczególności tymi od Nintendo, które sprzedają się w milionowych nakładach. Nie da się jednak ukryć, że tyle lat na rynku robi swoje. Urządzenie od strony technicznej odstaje od tego, co oferuje konkurencja i niektóre tytuły zwyczajnie sobie na nim nie radzą. To zmienia się wkrótce, gdyż szefostwo japońskiej korporacji przerywa milczenie!

Nintendo Switch 2 oficjalnie. Firma zdradza pierwsze szczegóły

W dość niespodziewany sposób, bo poprzez media społecznościowe i przy okazji podsumowania minionego roku fiskalnego, szef Nintendo – Shuntaro Furukawa – zdradził, że w tym roku fiskalnym, czyli do końca marca 2025, oficjalnie zaprezentowany zostanie następca Nintendo Switch. Furukawa nie wdaje się jednak w szczegóły związane z tym, co będzie oferował nowy sprzęt i czego po nim mogą spodziewać się sami gracze. Tu wciąż pozostajemy w sferze plotek i przecieków – te najnowsze mówią między innymi o tym, że konsola będzie wyposażona w kontrolery joy-con, które z główną jednostką będą się łączyć magnetycznie.

A co z samą premierą? Nintendo nie pozostawia wątpliwości, że na nowy sprzęt przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak długo? Niewykluczone, że do przyszłego roku. Firma potwierdziła, że w czerwcu odbędzie się Nintendo Direct, ale skupiać się będzie wyłącznie na grach dla Nintendo Switch, które na obecną generację trafią do końca tego roku. Niewykluczone, że część z nich będzie też posiadała swoje wersje na nową generację. Szczegóły związane z następcą sprzętu, który oficjalnie zaprezentowany został w 2015 r. , gdy jeszcze nosił kodową nazwę NX, zostaną podane w późniejszym terminie.

Czekacie?