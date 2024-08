Adventure Week w Pokemon GO. Tego wydarzenia nie chcesz przegapić

Niantic ogłosił właśnie moc nowości nadchodzących do Pokemon GO. Co czeka nas podczas wydarzenia Adventure Week?

Wydarzenia w Pokemon Go płynnie po sobie następują - i trudno tam narzekać na nudę. Teraz Niantic ogłosił Adventrure Week, w ramach którego nie tylko zaserwuje pulę ciekawych stworków, ale wiele z nich będzie dostępnych także w shiny formach!

Adventure Week w Pokemon GO. Wydarzenie startuje 2 sierpnia i potrwa 10 dni!

Już jutro o godzinie 10 lokalnego czasu wystartuje Adventure Week podczas którego wszyscy będą mogli zgarniać podwójne punkty doświadczenia za odwiedzanie znanych Pokestopów i aż pięciokrotne za wszystkie stopy, które odwiedzą po raz pierwszy. Do znakomita okazja by wbić kilka poziomów, jeżeli wciąż nie udało Wam się jeszcze dobić to najwyższego, 40, levelu.

Podczas eventu na ulicach spotkamy wiele cennych i dość rzadkich stworków — m.in. Digletta, Omanyte'a, Kabuto, Dunsparce'a, Raggenrolę, Drillbura, Bunnelby i Aerodactyla. W jajkach zaś czekać będą na nas Cranidos, Shieldon, Tirtouga, Archen, Tyrunt i Amaura. Ponadto Niantic przygotował dla nas sporo nowych zadań, nagrodami za które będą stworki takie jak Dunsparce, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Roggenrola, Drilbur, Tirtouga, Archen, Bunnelby, Tyrunt i Amaura. To także dodatkowa okazja na zdobycie więcej Stardust i megaenergii dla Aerodactyla.

Na tym jednak jeszcze nie koniec niespodzianek. Bowiem w dniach 8-12 sierpnia nastąpi wielkie przejęcie przez GO Rocket. Jak przy każdym wydarzeniu z ich udziałem - tu również będziemy mogli oduczyć nasze stworki ataku Frustration. Ponadto pojawi się okazja na zdobycie Shadow Cresselii oraz Shadow Lugii.

To jedno z tych wydarzeń w grze obok którego miłośnicy Pokemon GO nie będą mogli przejść obojętnie. I nie ważne czy na co dzień wolą Go Battle League czy uganianie się za rozbrajaniem gymów i raidami - warto będzie w najbliższych dniach dołączyć do przygody!