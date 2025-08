PlayStation 6 na horyzoncie. Co wiemy o nowej konsoli?

Choć wydawać by się mogło, że PS5 zadebiutowało niedawno, w tym roku będziemy świętować 5 lat jej obecności na rynku. A to oznacza, że obecna generacja chyli się ku końcowi. Co wiemy o PlayStation 6 i kiedy możemy spodziewać śię debiutu nowej konsoli?

Aż trudno uwierzyć, że PS5 pojawiło się 5 lat temu. Debiutując w 2020 r., przyniosła jeszcze więcej możliwości i lepsze rozwiązania technologiczne oraz gry, które wyniosły jakość na wyższy poziom. Obecnie na rynku dostępne są dwa warianty konsoli – model slim, który zastąpił premierową edycję oraz PS5 Pro z mocniejszymi podzespołami, które oferują jeszcze większą wydajność.

Choć PS5 wciąż ma się bardzo dobrze, w sieci pojawiają się pierwsze informacje na temat jej następcy – PlayStation 6. Według ostatnich przecieków PS6 ma oferować nawet trzykrotnie wyższą wydajność renderowania w porównaniu do podstawowego PS5 i dwukrotnie wyższą niż PS5 Pro. Konsola ma bazować na układzie AMD z architekturą Zen 6 oraz nowym GPU RDNA 5, korzystać z bardzo szybkiej pamięci GDDR7 i być znacznie bardziej energooszczędna.

Z informacji przekazanych przez kanał Moore's Law is Dead na YouTube, Sony dążyć ma również do utrzymania ceny bazowej na poziomie około $499 (czyli tyle, ile kosztował PS5 na premierę). Ma się to odbyć kosztem niewielkiego obniżenia parametrów względem najdroższych kart graficznych. Co więcej, sprzęt ma oferować pełną wsteczną kompatybilność z grami z PS4 i PS5, co pozwoli cieszyć się ogromną bazą tytułów z bogatego katalogu obu generacji.

PS6 coraz bliżej. Konsola stacjonarna i coś jeszcze

Stacjonarne PlayStation 6 nie będzie jedyną konsolą, którą ma przygotowywać Sony. W przygotowaniu ma być również wersja przenośna, która pozwoli cieszyć się rozgrywką także wtedy, gdy nie ma nas w domu. Japończycy mają już doświadczenie w produkcji tego typu sprzętu. Prawdziwym hitem okazało się PlayStation Portable, które do sklepów trafiło w 2004 r. Ogromnego sukcesu swojego poprzednika nie udało się powtórzyć PlayStation Vita, które na rynku zadebiutowało w 2011 r. Choć przewyższała PSP pod wieloma względami, problemy z dostępnością gier first party, drogimi kartami pamięci i umiarkowanym zainteresowaniem studiów zewnętrznych sprawiło, że nie doczekaliśmy się następcy. To ma się zmienić wraz z kolejną generacją. Boom na przenośne urządzenia do grania trwa w najlepsze, o czym świadczy premiera Nintendo Switch 2. Nowa konsola w zaledwie miesiąc sprzedała się w nakładzie przekraczającym 5,82 mln egzemplarzy. To fantastyczny wynik, który zawstydza konkurencję.

Sony ma mieć sposób, na przyciągnięcie uwagi graczy. Ich przenośny sprzęt ma pozwalać na uruchamianie najbardziej wymagających gier z PS5 i PS6 oraz oferować wsteczną kompatybilność z PS4. Sama konsola ma posiadać slot na kartę microSD i dyski SSD M.2, ekran dotykowy oraz wibracje haptyczne. Co ciekawe, konsolka ma posiadać też złącze USB z wyjściem wideo, co pozwoli na podłączenie jej do telewizora.

Kiedy PS6 trafi do sprzedaży?

A co z samą premierą? Na ten moment nie ma żadnych wiarygodnych informacji, które wskazywałyby konkretną datę premiery nowej generacji konsol. Patrząc jednak na to, że generacja PS4 trwała 7 lat, to najbardziej prawdopodobne wydaje się, że PS6 pojawi się na półkach sklepowych w 2027 r. O ile Sony zrealizuje podobny scenariusz. Gry na PS4 wciąż się pojawiają, więc trudno mówić o całkowitym zakończeniu poprzedniej generacji. Twórcy gier nadal widzą potencjał w starszej konsoli – głównie za sprawą bazy użytkowników, która wciąż nie zdecydowała się przeskoczyć na nowszy sprzęt.

Z przecieków wynika jednak, że produkcja nowej generacji konsol PlayStation ma ruszyć w połowie 2027 r., z potencjalną datą premiery na końcówkę 2027 lub początek 2028 r. Jak będzie w rzeczywistości? Musimy czekać na konkretny od samego Sony.