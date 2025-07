Pad od PlayStation uczy się nowej sztuczki. Na to czekaliśmy!

Sony i Apple od dawna współpracują, umożliwiając użytkownikom korzystanie z kontrolerów PlayStation DualSense na urządzeniach Apple. To połączenie sprzętowe sprawia, że granie na tablecie, smartfonie, komputerze czy innych wspieranych sprzętach staje się jeszcze bardziej komfortowe. A jeszcze w tym roku spodziewamy się otrzymać wyczekiwanej od dawna aktualizacji, która wprowadzi obsługę parowania do kilku urządzeń jednocześnie. Ta, na pozór niewielka, zmiana, znacząco poprawi się na komfort korzystania z kontrolerów DualSense oraz DualSense Edge.

Jeden kontroler sparowany z kilkoma urządzeniami jednocześnie. DualSense nareszcie nauczy się tej sztuczki

Dotychczas, by podłączyć kontroler DualSense do innego urządzenia, użytkownik musiał ręcznie wprowadzić go w tryb parowania, przytrzymując jednocześnie przyciski Share i PS, a następnie przechodzić do ustawień Bluetooth na nowym sprzęcie. Ten proces bywał uciążliwy, zwłaszcza gdy kontroler nie pojawiał się natychmiast na liście urządzeń do sparowania. A jak to bywa z technologią BT wszyscy wiemy: jak działa, to działa. Jak nie działa, to można tylko rozłożyć ręce i czekać, aż jej się odmieni.

Nowa funkcja umożliwi jednoczesne powiązanie kontrolera z aż czterema różnymi urządzeniami oraz, rzecz jasna, konsolą PlayStation 5. Przełączanie się między nimi będzie intuicyjne i błyskawiczne, realizowane prostym naciśnięciem przycisku PS oraz jednego z przycisków na kontrolerze: krzyżyka, kółka, trójkąta lub kwadratu.

Dzięki temu każdemu z urządzeń naziemnych zostanie przypisany unikalny wzór świetlny – jedna dioda dla trójkąta, dwie dla kółka, trzy dla krzyżyka i cztery dla kwadratu. Pozwoli to ułatwić zorientowanie się, z którym sprzętem aktualnie sparowany jest pad Sony.

Opcja na którą świat czeka od dawna!

Testy nowego systemu parowania wspierającego kilka urządzeń jednocześnie rozpoczną się już dziś. Chociaż dokładna data finalnego wdrożenia nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że opcja ta trafi do szerszego grona pod koniec sierpnia lub na początku września. Aby skorzystać z nowości, użytkownicy będą musieli zaktualizować oprogramowanie kontrolera — ale to klasyczny proces, który prawdopodobnie już od lat wykonują. Można to zrobić bezpośrednio z poziomu konsoli PlayStation 5.

Wprowadzenie funkcji parowania kontrolerów PlayStation DualSense z kilkoma urządzeniami jednocześnie i proste przełączanie się między nimi, to bez wątpliwie jedna z tych zmian, na którą gracze czekali od dawna. Pady są kosztowne, a wsparcie dla kilku sprzętów jednocześnie to prawdziwa gratka. Zwłaszcza w czasach, w których to można wykorzystać je nie tylko do gier z poszczególnych platform gdzie są podłączane, ale także gry zdalnej. Sam proces parowania może nie trwa bóg wie ile, ale jednak daleki jest od wygody i ideału, dlatego cieszy widok nadchodzących zmian. Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że premiera nowej funkcji nadejdzie wcześniej niż później!