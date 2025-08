Chcesz zagrać w FC26 przed premierą? Upewnij się, że wykonałeś ten krok

EA rozpoczyna wysyłkę kodów do bety FC26 – sprawdź, jak zwiększyć swoje szanse na udział.

Wielkimi krokami zbliża się premiera FC26 – nowej odsłony duchowego spadkobiercy serii FIFA, a tym samym jedynej sensownej gry dla fanów wirtualnego futbolu. Co prawda do oficjalnego debiutu zostało jeszcze trochę czasu, ale pierwsi gracze już lada moment będą mogli wbiec na boiska i przejąć kontrolę nad swoimi ulubionymi zawodnikami. Już 8 sierpnia ruszają bowiem zamknięte testy beta, a dziś EA Sports rozsyła pierwsze kody do wybranych osób. Jak zwiększyć swoje szanse na ich otrzymanie?

EA wysyła kody już dziś – koniecznie wyraź zgodę na kontakt

Okres zamkniętych testów przedpremierowych to zazwyczaj czas zarezerwowany dla streamerów, e-sportowców i wszelkiego rodzaju twórców związanych z piłkarskimi grami od EA. Tym razem jednak w startującej niebawem becie mogą wziąć udział także niedzielni gracze, wybierani przez twórców według ich własnych preferencji. Jeśli chciałbyś należeć do tego grona, musisz pamiętać o jednej prostej czynności, która zwiększy szansę na otrzymanie kodu. Oto, co należy zrobić:

Co to zmienia? Po wykonaniu tych kroków EA będzie mogło kontaktować się z Tobą mailowo w sprawie testów czy innych nowości związanych nie tylko z serią EA FC, ale także z innymi produkcjami.

Warto jednak zaznaczyć, że to rozwiązanie nie gwarantuje udziału w testach – ostateczna decyzja należy do developera. Dziś jest jednak ostatnia szansa na wyrażenie wspomnianej zgody, ponieważ to właśnie 4 sierpnia EA rozpoczyna wysyłkę kodów.