Hit PlayStation jako serial od Amazona. Znamy pierwsze szczegóły

„God of War” to marka, która z PlayStation związana jest od czasów drugiej generacji konsoli. Pierwsza gra z serii zadebiutowała w 2005 r. i opowiadała historię tytułowego Kratosa – spartańskiego wojownika, który na zlecenie greckich bogów miał pozbyć się Aresa. Pierwsze tytuły „God of War” skupiały się na greckich mitologiach i były osadzone w tamtych realiach. Wszystko zmieniło się wraz z „rebootem” serii, który nastąpił w 2018 r. na konsoli PlayStation 4. Kratos trafił do nordyckich krain, gdzie założył nową rodzinę. Jednak po śmierci żony, zostaje samotnym ojcem młodego Atreusa i razem zostają rzuceni w wir wydarzeń i intryg nordyckich bogów. Kratos ponownie musi sięgnąć po swoją broń i stanąć do walki z przeciwnościami losu. Najnowsza odsłona serii „God of War: Ragnarök” to niemal bezpośrednia kontynuacja, która pojawiła się na PS4 i PS5 w 2022 r.

Serialowy „God of War” z pierwszymi konkretami. Co wiemy o produkcji Amazon?

I to właśnie nordyckie przygody Kratosa zostaną wykorzystane do stworzenia serialu, który w przyszłości trafi na Amazon Prime Video. Za sterami stoi Ronald D. Moore, który ma bogate doświadczenie i pracował m.in. przy „Star Trek: Następne pokolenie”, „Roswell: W kręgu tajemnic”, czy stworzył nową wersję „Battlestar Galactica”. Moore zdradził ostatnio, że serialowy „God of War” skupiać się będzie na relacji Kratosa i Atreusa, ale twórcy za wszelką cenę chcą utrzymać klimat, znany z dwóch ostatnich gier. Pomóc ma w tym Cory Barlog, który odpowiadał za reżyserię tych produkcji.

Jednak to tyle, jeśli chodzi o dobre informacje. Scenarzyści serialowego „God of War” wciąż pracują nad skryptem, a samo kręcenie serialu rozpocznie się najwcześniej w 2026 r. A to oznacza jedno – przygody Kratosa i Atreusa w Dziewięciu Światach zobaczymy najwcześniej w 2027 r. – przy założeniu, że nie będzie żadnych opóźnień. Na ten moment wiadomo, że Amazon zamówił dwa sezony serialu, z czego pierwszy ma składać się z 10 odcinków. Nie wiemy też, kto wcieli się w głównych bohaterów. Casting zapewne trwa i gdy tylko studio będzie gotowe, by zdradzić szczegóły, z pewnością o tym poinformujemy.