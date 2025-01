PlayStation 6 już w 2027 roku? Nie wiem, ale są znaki

Mam wrażenie, że obecna generacja konsol nie podbiła serc użytkowników. Po początkowych brakach spowodowanych problemami z łańcuchami dostaw w czasie pandemii, nie ma już śladu. Wszystkie konsole, łącznie z najnowszą PlayStation 5 Pro można kupić bez większych problemów. Microsoft może wręcz narzekać, że zainteresowanie ich produktem jest znacznie mniejsze niż w poprzedniej generacji. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy czekamy na kolejną generację, która bez wątpienia powstanie, przynajmniej jeśli chodzi o Sony.

AMD finalizuje projekt procesora dla PS6

Jak donoszą zazwyczaj dobrze poinformowane źródła, Sony finalizuje powoli design nowego procesora, który podobnie jak w poprzednich latach powstanie przy współpracy z AMD. Intel próbował swoich sił w tym wyścigu, ale to AMD przedstawiło lepszą propozycję, na którą przystało Sony. Podobno w przygotowaniu są dwa warianty CPU i GPU dla nowej konsoli, a design samego układu jest już praktycznie gotowy i niedługo powstaną pierwsze krzemowe układy, które będą przechodzić testy. Chipy oznaczone zazwyczaj wersją "A0" pojawiają się zazwyczaj na około 2 lata przed premierą samej konsoli, co oznaczałoby, że PlayStation 6 zadebiutuje w 2027 roku.

Nie jest to pewnie żadne zaskoczenie, bo cykl wydawniczy trwa właśnie mniej więcej 7 lat, a PS5 debiutowało w listopadzie 2020 roku. Warto jednak jeszcze raz pochylić się nad samym procesorem. Otóż według plotek CPU skorzysta z rdzeni w nowej architekturze Zen 6, które w procesorach dla PC pojawią się zapewne dopiero w przyszłym roku. Mają być one produkowane przez TSMC w litografii 3 nm, a niektóre elementy układu mogą powstawać nawet w 2 nm. AMD może skorzystać z technologii 3D V-Cache, która daje ich procesorom sporą przewagę w grach. Największą niewiadomą pozostaje jednak nadal kwestia GPU. AMD szykuje układ oparty na całkiem nowej architekturze - UDNA, która zastąpi obecną RDNA. Zmiany mają być spore i przynieść duże korzyści w kwestii wydajności, ale jeszcze za wcześnie aby móc napisać coś więcej.

Zastanawiam się tylko, czy większa wydajność to faktycznie to czego potrzebują nowe konsole. Nintendo ze Switchem pokazało, że jakość grafiki to nie wszystko. Switch 2 zapowiada się jeszcze lepiej i wygląda na to, że nic nie robi sobie ze swoich braków w wydajności w porównaniu do konsol Sony i Microsoftu. Ucieszą się natomiast deweloperzy, którzy będą mogli pochwalić się jeszcze lepszą jakością grafiki w swoich grach. Ciekawe czy docenią to również gracze.

