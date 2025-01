PlayStation Plus Extra i Premium w styczniu. Co nowego?

Ostatnie miesiące dla posiadaczy droższych abonamentów PlayStation Plus były naprawdę interesujące. Nie da się ukryć, że gracze płacący więcej mają w co grać. W ostatnim czasie pojawiły się m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon, Wild Hearts Standard Edition, Watch Dogs 2, Night in the Woods, czy Far Cry 5. Nie można też zapominać o klasykach ze starych generacji konsol, które są dostępne w najdroższym abonamencie – Premium.

Reklama

Teraz poznaliśmy gry, które jeszcze w styczniu pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z grania w chmurze wybranych gier, także z poprzedniej generacji.

PlayStation Plus Extra i Premium w styczniu. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

21.01 pojawią się

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

God of War Ragnarök (PS4, PS5)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

Atlas Fallen: Reign Of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS4, PS5)

Orcs Must Die 3 (PS4, PS5)

Citizen Sleeper (PS4, PS5)

Poker Club (PS4)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Indiana Jones and the Staff of Kings (PS4, PS5) – gra z PS2

Medievil II (PS4, PS5)

Niewątpliwie największą niespodzianką tego zestawienia jest God of War Ragnarök, które swoją premierę miało w 2022 r. Hit studia Santa Monica zabiera graczy w kolejną przygodę Kratosa i Atreusa w Dziewięciu Światach inspirowanych nordycką mitologią. Co czeka bohaterów? Tej historii przegapić nie można.