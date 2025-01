Czy PlayStation zdominuje rynek? Konkurencja gotowa na kapitulację

Podczas trwających targów elektronicznych w Las Vegas, CES2025, doszło do interesującej wypowiedzi jednego z dyrektorów pracujących przy rozwoju biznesu Microsoftu skupionego wokół rozwijania przyszłości Xboxa. Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości, możemy już nie mieć do czynienia z konsolą, jaką znamy teraz.

Przyszłość Xboxa będzie związana z Windowsem

Trudno aż dzisiaj pomyśleć, że całkiem nie tak dawno, Xbox był centrum uwagi wielu graczy. Tylko ze czasy 360ki są już przeszłością, a dzisiaj Series S|X jest zaledwie w połowie drogi do PlayStation 5, nie mówiąc już jak daleko od Switcha. Nic więc dziwnego, że Microsoft poważnie się rozgląda za innymi rozwiązaniami i kto wie, może całkowicie porzuci tradycyjny rynek konsol?

Podczas trwających CES2025, wicedyrektor Jason Ronald, miał okazję się wypowiedzieć na temat niedalekiej przyszłości Xboxa. W swojej wypowiedzi wzmocnił słowa twarzy marki, Phila Spencera, który już od jakiegoś czasu sugeruje odejście od tradycyjnej formy na rzecz konsoli przenośnej.

Dziennikarz the Verge zdecydował się przedstawiciela Xboxa pociągnąć za język i dokładnie wypytać, czy Microsoft rzeczywiście planuje stworzenie konsoli przenośnej. Odpowiedź musiała zaskoczyć, bowiem Ronald odparł, że fanów gier czeka interesująca przygoda i jeszcze w tym roku podzielą się większą ilością informacji.

Czy możemy się spodziewać, że PlayStation zostanie samo na rynku konsol stacjonarnych? Nie jest to mało prawdopodobne. W końcu obecna taktyka Xboxa opiera się w przede wszystkim na GamePassie, którego liczba użytkowników rośnie oraz w zasadzie ta platforma w ogóle nie potrzebuje standardowego sprzętu. Byłoby wręcz logiczne, że wzorem konkurencji, Microsoft ucieknie w stronę hybrydowej przyszłości. Szczególnie w obliczu premiery Lenovo Legion Go, która jako pierwsza konsola firmy trzeciej, korzysta z systemu operacyjnego Valve.