Hit PlayStation wkrótce w kinach. Co o nim wiemy?

Gra Until Dawn na PlayStation 4 zadebiutowała w 2015 r., przyciągając uwagę fanów horrorów i tych, którzy lubią produkcje, gdzie to od naszych wyborów zależą losy bohaterów. Niemal 10 lat później tytuł studia Supermassive Games trafił na PlayStation 5 i PC. W odświeżonej wersji i z nową ekipą ze studia Ballistic Moon. Niemal równy rok temu dowiedzieliśmy się, że Sony Pictures Entertainment pracuje nad kinową wersją tej produkcji. Czy opowiedziana trzy razy ta sama historia zda egzamin? Twórcy zaskakują, gdyż kinowe "Until Dawn" nie będzie tym, z czym mieliśmy do czynienia w grze!

Rok po tajemniczym zniknięciu swojej siostry Melanie, Clover i jej przyjaciele udają się do odległej doliny, w której zniknęła, w poszukiwaniu odpowiedzi. Eksplorując opuszczone centrum dla turystów, odkrywają, że są prześladowani przez zamaskowanego zabójcę i mordowani jeden po drugim... tylko po to, by obudzić się i znaleźć się z powrotem na początku tego samego wieczoru. Uwięzieni w dolinie zmuszeni są do ponownego przeżywania koszmaru – tylko za każdym razem zagrożenie ze strony zabójcy jest inne, każde bardziej przerażające niż poprzednie. Nadzieja maleje, a grupa wkrótce zdaje sobie sprawę, że pozostała im ograniczona liczba zgonów, a jedynym sposobem na ucieczkę jest przetrwanie do świtu.

Z konsoli na ekrany kin. Until Dawn zapowiada się interesująco

Już ta krótka zapowiedź pokazuje, że nie będziemy mieć do czynienia z przeniesieniem akcji z gry do filmu jeden do jednego. Tutaj mamy do czynienia z innymi bohaterami oraz zupełnie inną fabułą osadzoną w zupełnie innej atmosferze i miejscu. Produkcja, za którą odpowiada David F. Sandberg​​​, czerpać będzie jednak inspiracje z oryginału, jednak fabuła prowadzona będzie zupełnie inaczej. Twórcy nie zdradzają wszystkiego, ale już wiemy, że kwestie różnych zakończeń będą rozwiązane z wykorzystaniem pętli czasu, gdzie bohaterowie po śmierci budzą się kilka godzin wcześniej i by przeżyć muszą przetrwać do świtu.

Choć mamy tu do czynienia z nową historią, innym miejscem akcji i nowymi bohaterami, nie zabraknie jednak znanych z gry twarzy – a przynajmniej jednej. W "Until Dawn" gra Peter Stormare, który w oryginale wciela się w postać doktora Alana J. Hilla. W filmie grają również Ella Rubin, ​Michael Cimino, ​Odessa A’zion, ​Ji-young Yoo, ​Belmont Cameli i Maia Mitchell.

Premiera "Until Dawn" w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na 25 kwietnia tego roku. Na ten moment nie wiadomo, czy film pojawi się tego dnia w Polsce. Szczegóły poznamy wkrótce