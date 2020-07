Nie będziecie zadowoleni z takiej wstecznej kompatybilności w PlayStation 5

PlayStation 5: wsteczna kompatybilność z PSX, PS2 i PS3 w chmurze?

Na tę chwilę to tylko gdybanie i przyglądanie się patentom — kto śledzi świat technologii ten doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile takowych nigdy nie zostało wykorzystanych. Ale patent którym na Twitterze podzielił się użytkownik @Renka_Schedule zakłada przechowywanie gier z pierwszych trzech konsol Sony w chmurze i grę w chmurze:

Nie jest to w sumie specjalnie dobra wiadomość — bo skoro mowa o cloud gamingu, to prawdopodobnie w grę wchodzić będzie jakiś dodatkowy abonament… albo przynajmniej konieczność ich ponownego zakupu. A marzenia ludzi z uginającymi się od gier regałami z poprzednich generacji prysną — bo i tak nie uruchomią ich na nowej konsoli. No i automatycznie w tej formie dystrybucji sporo gier odpada — są powody dla których Tekken 3 nie trafił nigdy do PSNu. Tak, chodzi o licencje. Na pocieszenie dodam jednak, że dokumenty dołączone do patentu sugerują, że udostępniane w ten sposób gry będą miały krótkie dema, które pozwolą nam sprawdzić tytuł przed potencjalnym zakupem.